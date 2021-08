Mbappé à Madrid, le Qatar dit oui pour plus de 200 millions !

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé se décante puisque l'on sait désormais que les dirigeants du Paris Saint-Germain réclament nettement plus que 160ME pour céder la star au Real Madrid. Du côté de Doha, ce sera 200ME minimum.

Les rumeurs concernant l’avenir de Kylian Mbappé se sont transformées en informations concrètes ce mercredi lorsque Leonardo est sorti de son silence. Sans langue de bois, et après avoir fustigé l’attitude du Real Madrid qui traîne depuis un an dans ce dossier, le directeur sportif brésilien a fait savoir que même si le Paris Saint-Germain avait l’intention de conserver Mbappé, ce dernier serait autorisé à partir si Florentino Perez fait l’offre attendue par le PSG. Autrement dit, ce ne sont pas les 160 millions d’euros proposés mardi qui seront à même de faire changer les dirigeants du club de la capitale. Même s’il a répété que Nasser Al-Khelaifi et lui comptaient réellement sur l’attaquant français cette saison, Leonardo a reconnu que Kylian Mbappé souhaitait signer à Madrid.

Une fois que tout cela a été mis sur la place publique, la machine médiatique s’est emballée en Espagne avec notamment des propos prêtés à Florentino Perez, lequel aurait été choqué de la déclaration de Leonardo, afin que finalement le Real Madrid nie toute intervention du patron de la Casa Blanca. D’ici mardi minuit, date limite pour le marché des transferts, il faut désormais savoir si Madrid reviendra à la table des négociations avec une offre largement revue à la hausse. Selon France Bleu Paris, si le club espagnol fait une offre supérieure à 200 millions d’euros, alors Kylian Mbappé pourra rejoindre Karim Benzema en Liga. Face à cette exigence colossale du PSG, le Real Madrid pourrait décider d’en rester-là, la star française étant libre dans moins d’un an, ce qui ferait évidemment une belle affaire. Cependant, en quelques mois il peut se passer des choses, et c’est pour cela que Florentino Perez souhaite tout de même finaliser ce transfert dès ces prochains jours. Mais de là à verser plus de 200 millions d’euros.