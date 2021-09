Mbappé à Madrid, l'offre à 200 millions d'euros était fausse ?

Le Real Madrid semble avoir tout fait pour recruter Kylian Mbappé en toute fin de mercato. Mais selon certains journaliste, Florentino Perez a utilisé certains médias pour faire croire qu'il était prêt à payer 200 millions d'euros au PSG.

160 millions d’euros, 180 millions d’euros, 200 millions d’euros et même 220 millions d’euros, le Real Madrid avait visiblement le doigt sur la gâchette pour tenter de faire craquer le Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. C’est du moins ce que les médias espagnols, et notamment Josep Pedrerol, la star d’El Chiringuito, ont vendu aux supporters madrilènes. Dans un mercato où il aura eu tout faux du début à la fin, puisqu’il avait annoncé que Ramos allait prolonger au Real Madrid, puis que Lionel Messi en ferait de même au Barça, l’homme du désormais célèbre « tic-tac » a-t-il été le complice de Florentino Perez ? A cette question, Guillem Balague, journaliste pour CBS, la BBC et la Liga TV, répond que oui. Pour ce dernier, le Real Madrid a usé de la totalité de ses relais médiatiques pour faire croire qu’il avait réellement tout tenté pour convaincre le Qatar de céder Kylian Mbappé.

Real Madrid lost their captain and sold their regular centre back and a very promising midfielder. They earnt €115m in last two summers. Florentino knew that the NO from PSG was a definite NO. But by moving for Mbappe they left the impression of financial power they don't have