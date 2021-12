Mauro Icardi : Plaquer le PSG, oui, vivre sans Wanda Nara, non

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Interrogée sur sa crise de couple avec Mauro Icardi, Wanda Nara a révélé que son mari avait bien failli arrêter sa carrière de footballeur au PSG. Une sombre idée balayée depuis que les deux tourtereaux se sont remis ensemble.

Depuis toujours, mais encore plus que jamais cette saison, le club de la capitale française est un nid à histoires toutes aussi rocambolesques les unes que les autres. Entre l’histoire de l'agression d’Ander Herrera au Bois de Boulogne, la gastro de lendemain de Ballon d’Or pour Lionel Messi, les chaudes soirées de Neymar ou de Verratti, le PSG fait énormément parler de lui au niveau extra-sportif, et même dans la rubrique people. Puisqu’au cours des dernières semaines, Mauro Icardi et Wanda Nara n’ont eu de cesse d’afficher leurs embrouilles sur les réseaux sociaux. En octobre dernier, le couple s’est effectivement déchiré, quand Wanda a appris la liaison de son mari avec Maria Eugenia Suarez, une actrice et chanteuse argentine. Au début de cette grosse dispute, Wanda avait même quitté l’attaquant du PSG pour retourner à Milan. Sauf que l'international argentin a réussi à renverser la tendance en allant se réconcilier dans les bras de sa femme en Italie, tout en cela en séchant des entraînements du PSG et en zappant un match de Ligue des Champions contre Leipzig.

« Avec Mauro, nous restons ensemble par amour »

Dans une interview accordée à la journaliste Susana Giménez, Wanda est revenue sur ce moment. « Mauro est venu me rejoindre à Milan. Il m'a dit qu'il avait commis l'erreur de sa vie. Il m'a dit que si je le quittais, il mettait un terme à sa carrière », a balancé la célébrité argentine sur la chaîne Telefe. Mais cela n’est plus qu’une parenthèse, car désormais, Icardi a mis ses problèmes conjugaux de côté, et notamment son histoire avec « China ». « Ils se sont rencontrés à Paris. Entre eux, il aurait pu tout se passer mais au final, il ne s'est rien passé. Je n'ai aucun doute sur le fait que Mauro m'aime. Je suis catégorique, nous n'avons jamais rompu. Avec Mauro, nous restons ensemble par amour », a conclu Wanda Nara, qui a terminé son intervention médiatique en embrassant Icardi en direct sur le plateau. Un vrai show qui pourrait motiver Icardi, qui n’a plus marqué le moindre but depuis sa réconciliation avec Wanda…