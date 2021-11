PSG : Icardi-Nara, la photo choc qui scelle son avenir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pendant la trêve internationale, Mauro Icardi est resté beaucoup plus concentré sur son couple que sur le PSG.

Après l’épisode déballé devant tout le monde de sa tromperie, l’attaquant argentin a supplié Wanda Nara de revenir avec lui. Les papiers du divorce ont pourtant été signés, mais dans un terrible coup de théâtre, le couple a fini par se réconcilier. Pendant ce temps, le PSG a suivi ça sans trop rien pouvoir dire, laissant son joueur dans son histoire de coeur. Ils viennent de passer plusieurs jours à Dubaï pour profiter de bon temps à deux. Les époux Icardi font désormais pleuvoir les photos sur les réseaux sociaux, comme celle où ils sont ensemble au pied de la Tour Eiffel, ou dans une pose passionnée dans leur appartement parisien. Une preuve en tout cas que tout est désormais oublié, comme l’a confié le père de Wanda Nara dans la presse argentine.

Icardi se fixe deux objectifs

« Je suis content qu’ils se portent tous les deux bien ensemble maintenant. Je voulais ça, qu’ils retrouvent leur esprit de communion même si chacun a aussi sa vie, pour les enfants », a livré Andrés Nara, désireux de se livrer sur la situation de sa fille avec l’attaquant du PSG. Ce dernier s’est en tout cas remis au travail, et cela veut dire deux choses. Il cherche ainsi à regagner du temps de jeu à Paris malgré la concurrence, et compte bien profiter des pépins à droite et à gauche pour se montrer. Mais son but serait toujours de quitter le Paris SG, pour aller en Italie ou en Espagne cet hiver, et essayer de retrouver une place de titulaire qu’il ne peut plus obtenir au PSG. Récemment, c’est l’Atlético de Madrid de Diego Simeone qui lui a proposé une porte de sortie, même si c’est pour la fin de saison, et non le mois de janvier.