Mauro Icardi, la blague qui ne fait plus rire le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Titulaire au coup d'envoi lors du match PSG-Brest, Mauro Icardi a traversé la rencontre tel un fantôme. L'attaquant argentin commence à agacer tout le Parc des Princes.

A l’exception d’un but refusé logiquement en première période, Mauro Icardi a un rendement proche du néant samedi soir au Parc des Princes face à Brest, et cela commence à faire beaucoup pour l’ancien joueur de l’Inter. Alors que des rumeurs en font une cible potentielle pour la Juventus lors de ce mercato, le mari de Wanda Nara traverse cette saison comme un fantôme, pour preuve ses statistiques faméliques face au club breton : 1 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 passe décisive, 1 tentative de dribble (ratée) et 0 centre. De quoi commencer à sérieusement taper sur le système des supporters du Paris Saint-Germain, mais pas qu’eux. Sur RMC, Lionel Charbonnier a clairement fait savoir ce qu’il pensait de l’attaquant argentin du PSG que l’ancien gardien de but n’est pas loin de traiter d’escroquerie.

Icardi est écoeurant avec le PSG

🗣️💬 "Je suis écœuré de sa non-activité."@liocharbo n'a pas du tout apprécié la prestation de Mauro Icardi, face à Brest. Il a préféré la prestation de Xavi Simons, rentré en cours de jeu. #rmclive pic.twitter.com/a1VWsQqXNr — After Foot RMC (@AfterRMC) January 15, 2022

Le consultant de RMC estime que la blague a assez duré et que Mauricio Pochettino doit en tirer toutes les conséquences. « Je suis écoeuré de son activité, ou plutôt de sa non-activité, de son positionnement par rapport au jeu lorsqu’il y a une possession dans les 30 derniers mètres, il va tout le temps se coller sur un des deux axiaux. Je n’ai pas aimé du tout son match, le petit Xavi Simons a fait ce qu’il fallait lui (…) Icardi a un manque d’intelligence dans le jeu, soit il est rôti, soit il a la tête à l’envers. Franchement, j’ai été écoeuré, a lancé en direct Lionel Charbonnier, avant de revenir ensuite à la charge via Twitter en apprenant que l’attaquant était noté 3,5 sur 10 par L’Equipe. Ce n’est pas suffisant pour une équipe dominatrice et du niveau PSG Parfaitement d’accord ! Icardi ne valait pas plus ... et certains disent que c’était son meilleur match. » En attendant, Fabrizio Romano affirme que pour l'instant, personne n'a fait d'offre à Leonardo pour Mauro Icardi.