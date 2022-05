Mauricio Pochettino, enfin heureux au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Persuadé qu'il va se faire virer dans les prochaines semaines, Mauricio Pochettino est totalement zen pendant que le PSG cherche son remplaçant.

Mauricio Pochettino a totalement changé de stratégie ces dernières semaines. Conscient qu’il allait se faire virer, l’entraineur argentin attend patiemment qu’on lui montre la sortie avec un gros chèque à la clé. D'ici là, l'ancien défenseur du club prend sa situation beaucoup plus légèrement, lui qui rigole plus facilement avec ses joueurs, et a même organisé un barbecue géant avec son effectif dernièrement. Son avenir n’est plus au Paris SG, un an et demi après son arrivée, et l’ancien coach de Tottenham attend que son année de contrat restante lui soit payée. Cela coûtera encore 10 à 15 millions d’euros à Nasser Al-Khelaïfi, qui s’était précipité pour le prolonger l’été dernier malgré la perte du titre de champion de France.

Pochettino attend son heure

L’idée de voir Pochettino s’en aller de lui-même car il a trouvé un poste qui lui convient est désormais à oublier, les options menant au Real Madrid et surtout à Manchester United étant désormais fermées. Le timing dépend donc uniquement du Paris SG, qui s’est mis en quête d’un futur entraineur. Les têtes pensantes du club de la capitale sont en ébullition. Car si Leonardo s’active toujours pour travailler sur des pistes sur le marché des transferts, le nom du futur entraineur aura bien sûr son importance en vue du recrutement. Même si le Brésilien aime faire ses affaires sans forcément en référer aux techniciens en place, Leonardo n’a plus autant la cote, et son avenir est également remis en cause.

Résultat, c’est plus haut que le choix se fait en ce qui concerne le futur entraineur du PSG. Et absolument toutes les options sont étudiées. Les plus prestigieuses bien sûr puisque les Parisiens se sont renseignés sur les contrats de Pep Guardiola et Jurgen Klopp. Le manager de Liverpool a prolongé depuis, donc cette piste est à oublier, et il se murmure que le coach espagnol compte en faire de même. Voilà pourquoi le PSG est reparti sur les pistes désormais connues et qui mènent à Joachim Löw, Thiago Motta et Antonio Conte. Un nouveau nom est apparu dernièrement dans les travées du Parc des Princes, avec un intérêt pour Marcelo Gallardo affirme L’Equipe. L’ancien du club marque les esprits avec River Plate, et a déjà été annoncé par le passé dans le viseur du PSG, sans pour le moment aller plus loin.

Le dossier Kylian Mbappé est à part

La saison n’est pas encore terminée, et le Paris Saint-Germain a donc encore un peu de temps devant lui pour opérer ce premier grand changement au sein d’un club qui est également en position d’attente concernant l’avenir de son meilleur joueur : Kylian Mbappé. Une situation que Doha sépare toutefois du choix du futur entraineur. Que Mbappé reste ou pas au PSG, il faudra de toute façon changer d’entraineur. Même si Nasser Al-Khelaïfi a parfois réservé de belles surprises, plus personne au PSG ne croit en la poursuite de l’aventure pour Mauricio Pochettino.