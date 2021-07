Man Utd : De Gea pousse Pogba au PSG

Dans : PSG.

Manchester United ne veut pas reproduire la même erreur qu’avec David De Gea. Le PSG a une réelle chance de recruter Paul Pogba cet été.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, pourquoi pas Paul Pogba ? Le PSG veut parfaire son mercato déjà impressionnant avec l’arrivée du milieu de terrain. Leonardo en fait une priorité. Paris frapperait un énorme coup en attirant l’ancien joueur de la Juventus. Cette opération est loin d’être infaisable. Au fur et à mesure que l’été avance, les chances du PSG augmentent. Paul Pogba est en fin de contrat dans un an, en juin 2022. Manchester United est face à un dilemme, comme Paris peut l’être avec Kylian Mbappé. Faut-il prendre le risque de retenir son joueur, au risque de le laisser partir libre à la fin du prochain exercice ? Les Red Devils sont conscients de l’enjeu. Un transfert de Paul Pogba au PSG augmenterait considérablement l’enveloppe prévue pour ce mercato, déjà bien entamée avec l’arrivée de Jadon Sancho. Manchester United se souvient surtout de son erreur avec David De Gea.

De Gea, l’erreur qui hante Man United

The Athletic raconte l’état d’esprit de dirigeants mancuniens. La gravissime erreur de la prolongation de David De Gea en 2019 est encore dans toutes les têtes. Le gardien, même plus titulaire, est pourtant le joueur le mieux payé de Premier League. Il touche plus de 400 000 euros par semaine, près de 23 ME par an. Manchester United a bien compris que surpayer n’était pas la bonne solution et surtout dangereux. Les agents sont depuis beaucoup plus gourmands. Les pensionnaires d’Old Trafford estiment que Paul Pogba a souvent déçu depuis son retour. Lui faire un pont d’or présente un nouveau risque pour le club de Premier League, qui ambitionne de gagner le titre. United ne veut plus céder aux folles demandes des joueurs. Le club est conscient que Liverpool et Chelsea n’offrent à aucun membre de leur effectif un salaire supérieur à 200 000 livres par semaine. Dans ce contexte, Manchester United pourrait très bien craquer si le PSG posait une belle offre sur la table. Leonardo semble avoir les cartes en main. On dit merci David De Gea.