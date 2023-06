PSG ‍: Nagelsmann c'est confirmé, mais il y a déjà un problème

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouvel entraîneur pour compenser le départ de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain rêve de faire venir Julian Nagelsmann, l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Mais pour l’instant, rien n’est fait.

Un an après sa nomination à la tête du club de la capitale française, Christophe Galtier a dit adieu au Parc des Princes samedi soir sous les sifflets du public parisien. Malgré un titre de champion de France, acquis dans la douleur avec un seul point d’avance sur Lens, le bilan de l’entraîneur tricolore à la tête du PSG n’est pas vraiment reluisant. Il faut dire qu’entre la sortie de route précoce dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, l’élimination face à l’OM en Coupe de France et les nombreuses défaites en L1, Paris a eu plus de bas que de hauts cette saison. C’est donc pour cette raison que la direction qatarie a décidé de virer Galtier dès cet été. Et son remplaçant pourrait bien être son bourreau en C1, puisque Julian Nagelsmann est bel et bien la priorité de Paris en vue de la saison prochaine.

Nagelsmann n’est pas encore totalement convaincu

La priorité est désormais établie, il faudra maintenant terminer de convaincre Nagelsmann de venir. Les premiers échos indiquent un Allemand qui est tenté par le projet mais qui souhaite encore discuter #PSH https://t.co/wet773iefg — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 4, 2023

Démis de ses fonctions d’entraîneur du Bayern Munich en mars dernier, le coach de 35 ans figure tout en haut de la short-list des Qataris. En discussions depuis plusieurs semaines, les deux parties seraient même tout proches d’un accord, même si rien n’est encore fait. Tout simplement parce que Nagelsmann n’a pas encore dit oui au PSG, selon le journaliste Loïc Tanzi : « La priorité est désormais établie, il faudra maintenant terminer de convaincre Nagelsmann de venir. Les premiers échos indiquent un Allemand qui est tenté par le projet mais qui souhaite encore discuter ». Quoi qu’il en soit, les négociations entre le coach allemand et le club parisien vont se poursuivre ces prochaines heures avec la volonté de trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible. Histoire que le technicien allemand devienne le successeur de Galtier aux côtés de Thierry Henry, qui pourrait débarquer à Paris en tant qu’adjoint. Un duo qui devrait plaire aux supporters du PSG.

Néanmoins attention, Nagelsmann comme Henry ont à plusieurs reprises refuses des projets prestigieux ces derniers temps, l'Allemand déclinant l'offre de Chelsea faut d'être convaincu par le projet sportif. Rien n'est donc fait pour Paris, qui va devoir ressortir ses meilleurs arguments.