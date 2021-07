Man Utd n'y croit plus, Pogba va signer au PSG

Dans : PSG.

Du côté de Manchester United on ne semble plus croire à une prolongation de Paul Pogba, et on souhaite surtout vite négocier avec le Paris Saint-Germain.

Les informations se multiplient et vont toutes dans le même sens du côté d’Old Trafford, Paul Pogba ne jouera plus sous le maillot de Manchester United la saison prochaine. Alors que le numéro 6 tricolore entame sa dernière année de contrat, la probabilité que ce dernier accepte de prolonger est nulle. Du côté des Red Devils, on ne veut pas conserver Paul Pogba dans ces conditions, et les dirigeants anglais sont désormais dans l’attente d’une offre du Paris Saint-Germain, seul club à vouloir dépenser beaucoup d’argent pour le joueur français. Le Real Madrid et la Juventus n’étant pas en course, Manchester United est prêt à vendre Paul Pogba, mais le PSG doit s’avancer.

Ce lundi, Mark Ogde, journaliste pour ESPN, explique que si la famille Glazer a mis à la disposition du club une enveloppe de 120ME pour son mercato, la vente du milieu de terrain pourrait permettre d’aller un peu plus loin, d’autant plus que le club anglais a déjà dépensé les 3/4 de ce budget pour s’offrir Sancho en provenance de Dortmund, et que Raphaël Varane ne viendra pas pour rien du Real Madrid.

Et c’est pour cela que la cession de Paul Pogba est désormais plus qu’envisagée. « Des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie de United était peu confiante dans le fait que Pogba signera un nouveau contrat avant l'expiration de son contrat dans moins de 12 mois. Publiquement, le message est que des pourparlers sont en cours sur une prolongation, mais la réalité est que United le laissera partir si le Paris Saint-Germain donne suite à sa tentative de signer le joueur », explique le journaliste anglais. Le PSG doit donc trouver un accord financier avec Manchester United, et l'on parle toujours de 60 millions d'euros, mais quoi qu'il en soit les Red Devils ont le désir que l'opération ne traîne pas en longueur afin de pouvoir réinvestir cet argent dans le marché des transferts.