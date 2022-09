Mal à l'aise, Skriniar esquive le PSG

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Bien qu’il ait été très proche de signer au PSG cet été, Milan Skriniar a finalement été contraint de rester à l’Inter Milan suite à l’échec des négociations entre les Parisiens et les Italiens. Désormais, le défenseur est plus que jamais proche de prolonger avec les Nerazzurri.

Christophe Galtier le voulait, Paris aussi. Mais les exigences jugées trop gourmandes des dirigeants milanais ont fait capoter le transfert du joueur de 27 ans au PSG. Désormais concentré sur ses objectifs avec l’Inter Milan, Skriniar botte en touche quand il s’agit d’évoquer son transfert avorté au PSG. En conférence de presse, juste avant le match entre les Nerazzurri et le Viktoria Plzen en Ligue des Champions, le joueur slovaque a été particulièrement évasif concernant le PSG. « J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe et je veux revenir au plus haut niveau. Je ne veux pas parler de mon avenir. Quand il y aura des nouvelles, tu le sauras de moi » a expliqué l’ancien joueur de la Sampdoria au micro de Sky Sport Italia.

Skriniar finalement prêt à prolonger avec l’Inter ?

Skriniar est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. C’est donc assez logique que le PSG s’intéresse à lui. Néanmoins, l’Inter Milan a également des ambitions élevées, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Et pour s’imposer comme un cador européen, l’Inter a besoin de joueur de la trempe de Milan Skriniar. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international Slovaque (54 sélections) n’a pourtant pas l’air d’avoir pris une décision concernant son avenir. Mais selon les informations de la Gazzetta, les dirigeants milanais travaillent actuellement avec les représentants de Skriniar pour arriver à une prolongation. Des négociations sont déjà en cours et l’Inter aimerait les boucler très vite afin de ne pas voir le PSG revenir à la charge durant le mercato hivernal.