Maillot du PSG et joueurs NBA, Karim Bennani dérape salement

Éliminée en demi-finale de l'Open d'Australie, Victoria Azarenka arborait le maillot du PSG en entrant sur les courts. L'occasion pour Karim Bennani de découper certains sportifs, avec en retour un vrai déluge de critiques.

Depuis le début de l’Open d’Australie de tennis, la joueuse biélorusse entrait sur les terrains vétue d’un maillot du Paris Saint-Germain. Interrogé sur cette habitude, Victoria Azarenka a expliqué qu’elle était fan du club de la capitale, tout comme son fils, et qu’à travers cela elle envoyait un message à ce dernier, pas présent physiquement à Melbourne. L’histoire était sympa, sauf que Karim Bennani, journaliste de Prime Vidéo, a voulu profiter de cela pour donner une leçon, avant de déraper. « A la rigueur Azarenka aime le PSG depuis 2012 et veut faire plaisir à son fils, soit mais les autres sportifs (très souvent US) qui portent le maillot d’un club de foot (très souvent le PSG) je trouve ça tellement gênant (…) Un basketteur NBA n’y connaît rien au foot », lançait le journaliste passé par Canal+. Et c’est peu dire que sa remarque sur les basketteurs et le football n’a pas été du goût de tout le monde.

Les joueurs NBA n'y connaissent rien au foot, il va trop loin

À la rigueur Azarenka aime le psg depuis 2012 et veut faire plaisir à son fils, soit



Mais les autres sportifs (très souvent US) qui portent le maillot d’un club de foot (très souvent le PSG)

je trouve ça tellement gênant 😒 pic.twitter.com/5cDRBqFuyc — Karim Bennani (@KarimBennani_) January 24, 2023

Et notamment de Nicolas Batum, le joueur normand de LA Clippers qui ironiquement a répondu : « Zut alors … bon bah je vais me mettre à autre chose » à Karim Bennani. Et le journaliste de prendre une vague de remarques acides, y compris chez ses confrères et consœurs. « Excuse moi, mais ton compte a été piraté ? », a lancé Mary Patrux, qui présente notamment NBA Extra sur Beinsports. Ancienne championne de judo, et membre d'une commission qui oeuvre pour le football féminin au sein de l’UEFA, Frédérique Jossinet s’est, elle aussi, élevée contre cette remarque généraliste de Karim Bennani. « Excuse moi Karim Bennani, mais je crois que s’il y a bien des personnes qui connaissent le sport les athlètes et tout ce que ce qui va avec … c’est justement les sportifs . Et c est certainement les plus « fans » de sport sans vouloir se la raconter non plus », a fait remarquer celle qui est également vice-présidente de la Fédération de judo. Journaliste à SoFoot, Mathieu Faure rappelait lui que « ce n’était pas plus "gênant" qu'un footballeur qui porte un maillot NBA ou d'un autre sport. Ou plus globalement d'un sportif qui aborde la tunique d'un autre sport... On a le droit de regarder ailleurs dans la vie, d'être curieux en somme. » Antoine Griezmann n’hésite d’ailleurs jamais à arborer un maillot NBA, et cela a été rappelé au journaliste de Prime Vidéo à qui certains reprochent d’avoir surtout réagi en supporter de l’OM un peu agacé de voir le maillot du PSG être devenu un best-seller mondial.