Lionel Messi, le coup de bluff du PSG fait un bide

Par Guillaume Conte

Lionel Messi est en tête d'affiche du Paris SG pour les campagnes marketing de la saison prochaine. Une image mise en avant qui ne sème pas vraiment le doute en Espagne, pour qui l'Argentin va bien quitter le PSG.

Ce samedi, le Paris SG va terminer sa saison. Déjà sacré champion de France depuis le week-end dernier, Paris n’a plus rien à jouer mais pourra tout de même enfin arracher un petit sourire à ses supporters. Au Parc des Princes, les joueurs de Christophe Galtier porteront le maillot de la saison prochaine, qui vient d’être dévoilé. Et pour une fois, la future tenue des Parisiens a rencontré un franc succès, avec une référence historique aux anciens maillots du club et un design sobre et efficace.

La boutique du PSG devrait donc être fréquentée ces prochaines semaines, ce qui est un nouveau point positif pour le club de la capitale. On se souvient que le maillot jaune du PSG, mis en avant à l’arrivée de Neymar, avait connu un véritable carton. Pour atteindre ces chiffres records, le champion de France a notamment décidé de mettre Lionel Messi en avant. Sur les campagnes publicitaires comme sur les affiches, l’Argentin porte le futur maillot du club francilien. A l’époque, cela aurait été un indice sur sa prolongation de contrat. C’est surtout vu comme un point contractuel, sachant que Lionel Messi a encore un mois d’engagement avec Paris, et que cela comporte le fait de remplir les conditions des campagnes publicitaires. Le champion du monde, après avoir manqué un entrainement pour une escapade en Arabie Saoudite, n'a pas envie de se mettre à la faute. Pour vendre des maillots qui montent jusqu’à 170 euros pour leur version « Vapor Match », cela peut se comprendre aussi du côté du PSG.

L'Espagne ne tombe pas dans le panneau

La presse espagnole a bien évidemment relayé la présence du joueur annoncé proche du FC Barcelone sur la campagne pour la saison prochaine. Mais vraiment pas de quoi faire trembler. Pour les journaux catalans, il s’agit simplement d’un coup de bluff de la part du PSG et d’une volonté de mettre en avant le nouveau maillot de la manière la plus commerciale qu’il soit. Les chances de voir Messi rester à Paris sont infimes, et ce n’est pas ça qui fait trembler le Barça.

C’est plutôt cette volonté de La Pulga d’être fixée rapidement, alors que les blaugranas peinent à équilibrer leurs comptes. L’idée d’un départ rapide de Raphinha a même été lancée afin de faire de la place à un gros salaire, tout en récoltant une somme d’agent supérieure à 50 millions d’euros. Pour cela, il faudra que la Premier League agisse vite, afin de remplir les caisses d’un FC Barcelone qui commence tout de même à se dire qu’il ne sera pas simple de faire revenir son ancien numéro 10 cet été.