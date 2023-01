Lionel Messi, la date de sa prolongation dévoilée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

De retour à Paris, Lionel Messi a été accueilli comme un roi. Place désormais au terrain, mais aussi aux coulisses avec la finalisation attendue de sa prolongation de contrat au PSG.

Revenu en grandes pompes à Paris après son sacre mondial, Lionel Messi a été particulièrement bien accueilli. Seul Argentin vainqueur au Qatar de l’effectif parisien, La Pulga a eu droit à une haie d’honneur, la remise d’un petit trophée et les félicitations de ses coéquipiers. Le numéro 30 du PSG s’est déclaré très touché par ces attentions, alors qu’il revient dans le pays qu’il a battu en finale de cette Coupe du monde. « Je veux remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff, a déclaré le champion du monde. Je suis content, et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent. Je vais me préparer physiquement, bien m’entraîner, retrouver du rythme pour être prêt quand le staff décidera que je peux jouer », a confirmé Lionel Messi, pour qui le retour se passe idéalement pour le moment.

S’il a retouché le ballon ce mercredi, impossible pour lui d’être dans le groupe pour le match de ce vendredi face à Châteauroux. La reprise se fera probablement contre Angers dans une grosse semaine, le temps de reprendre le rythme des entrainements et de ne pas se précipiter. Le PSG tient en tout cas à chouchouter son meneur de jeu, et Christophe Galtier discutera certainement avec lui dans les prochains jours pour savoir quand et comment ce retour s’effectuera concrètement.

Le nouveau contrat, accord sur le principe

Il y a toutefois d’autres discussions qui vont avoir lieu, et cela concerne plutôt Nasser Al-Khelaïfi et le clan de Lionel Messi. En effet, L’Equipe se penche sur la prolongation de contrat de l’Argentin, qui doit désormais être finalisée avant que les choses sérieuses ne reprennent, pour que la fin de la saison se passe en douceur sur le plan sportif. Les grandes lignes sont trouvées, puisque les deux parties sont d’accord pour un nouveau contrat emmenant Messi au-delà du 30 juin 2023. Toutefois, rien n’a été formalisé, comme les questions de durée, d’option dans le contrat et le salaire précis qui sera fourni. Ce ne sont donc pas de simples détails et l’officialisation n’est donc pas imminente, contrairement à ce qu'affirmait la presse espagnole ces derniers jours.

Mais la confiance est de mise et si cela n’a pas avancé dernièrement, c’est bien parce que Lionel Messi était en Argentine en train de célébrer son titre mondial. Tout devrait très vite reprendre et une finalisation de l’opération est désormais attendue pour la fin du mois de janvier. Idéal pour permettre à l’ancien barcelonais de se concentrer ensuite pleinement sur la Ligue des Champions et un nouveau titre d’ampleur à conquérir avec le PSG. D’autant que l’Argentin est revenu avec un gros appétit, et il se dit qu’il n’y aura rien qui le retiendra d’obtenir un 8e Ballon d’Or si jamais il venait à apporter à Paris le titre qui lui manque tant depuis sa création, et surtout depuis la reprise en mains du club par le Qatar en 2011.