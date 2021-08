Lionel Messi au PSG, un brutal revirement ?

Dans : PSG.

Tandis que plusieurs journalistes argentins confirment que la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est imminente et évoquent même une officialisation avant midi, un média catalan affirme lui que le Barça est revenu à la charge avec une ultime proposition faite dans la nuit à la Pulga.

Les supporters du Paris Saint-Germain se souviendront longtemps de ces journées du mois d’août 2021, et à priori l’histoire se finira bien pour eux. Après une attente de deux jours à l’aéroport du Bourget et même au Parc des Princes, où tout semblait en place pour accueillir Lionel Messi, ce mardi pourrait être le grand jour. Même si le temps passe depuis les adieux officiels de la Pulga au Barça, les voyants sont au vert. Journaliste proche du clan Messi, Veronica Brunato affirme en effet que le sextuple Ballon d’Or va signer au PSG dans les prochaines heures et que le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi va l’officialiser à partir de 10 heures ce matin (heure française). D’autres sources confirment également que l’issue est proche, le quotidien argentin Olé faisant même sa Une avec une photo de Lionel Messi sous le titre « Paris MesSi ».

Lionel #Messi firmará hoy como jugador de #PSG . El club prevee anunciarlo a partir de las 10 am.

Lionel #Messi will sign today as a PSG player. The club intends to announce it from 10 am. — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 10, 2021

Cependant, du côté de Barcelone, selon le programme La Porteria, le Barça aurait transmis dans la nuit une dernière offre à Lionel Messi et des négociations seraient en cours, un départ de la star argentine au PSG n’étant pas encore acquis. Ce n’est pas Joan Laporta qui serait à la manœuvre, mais Ferran Reverter, le directeur général du Barça qui serait à la manœuvre dans ce qui serait la tentative de la dernière chance. Cependant, la plupart des grands médias sportifs espagnols estiment que tout cela semble étrange, le Mundo Deportivo avouant n’avoir eu aucune confirmation sur ce possible brutal revirement dans le dossier Lionel Messi, surtout après la séquence des larmes de dimanche dernier.

🚨🚨ÚLTIMA HORA



‼️‼️ PROPOSTA FCB-MESSI



El Barça li fa una última proposta a Leo Messi



L’argentí i el club negocien de matinada una oferta que arriba després del comiat



L’opció del Barça no està del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, és l’interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

Les prochaines heures risquent donc d'être encore très agitées pour les supporters du Paris Saint-Germain, la signature de Lionel Messi étant évidemment un coup XXL pour le PSG, mais aussi pour le Championnat de France. L'heure est désormais venue pour la Pulga de quitter sa piscine et de monter dans l'avion vers la capitale...ou pas, même si dans le clan Messi on est déterminé à ne pas précipiter le mouvement. Car la star est bien consciente que ce contrat avec le club français est le dernier de sa carrière à ce niveau de rémunération, et il a bien l'intention que ses avocats valident les lignes une par une afin de ne pas se tromper. Forcément, cela demande du temps et de la patience, même si les supporters du PSG commencent à trouver le temps long. Mais tout semble converger vers une venue rapide de Lionel Messi à Paris, reste à trouver la date et l'heure. Quatre ans après le double feuilleton Neymar-Mbappé, Nasser Al-Khelaifi offre un nouveau feuilleton aux fans parisiens. Et quel feuilleton !