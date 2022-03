Lionel Messi alerte brutalement le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre le Venezuela (3-0) la nuit dernière, Lionel Messi a mystérieusement évoqué son avenir. Le capitaine de l’Argentine a annoncé une réflexion après la Coupe du monde 2022. Un doute qui concerne forcément le Paris Saint-Germain.

Loin de la capitale, les Sud-Américains du Paris Saint-Germain retrouvent le sourire pendant cette trêve internationale. Après le bonheur affichée par Neymar avec le Brésil, c’est Lionel Messi qui s’est consolé sous le maillot de l’Argentine. Le capitaine de l’Albiceleste a contribué au succès contre le Venezuela avec un but, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et de la Bombonera qui l’ont énormément soutenu. Un moment particulier pour le septuple Ballon d’Or, pas certain de rejouer un jour en Argentine avec sa sélection. En effet, Lionel Messi envisage de raccrocher après la Coupe du monde 2022.

« Après le Mondial, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Qu’il se passe bien ou mal. Espérons que ce soit de la meilleure des manières, a annoncé la Pulga, à qui la presse a demandé de préciser sa pensée. Je ne sais pas. Je pense à ce qui vient et qui est tout proche, et c’est le match contre l’Équateur (mardi). Ensuite, les matchs de préparation en septembre et en octobre. Ensuite, le Mondial. Et après, je ne sais pas. Ça fait un moment que je suis heureux ici en Argentine. C’est beau de savourer avec ce public et cette sélection, comme de gagner la Copa America avec un groupe merveilleux. »

Lionel Messi a des doutes sur son avenir de footballeur

On peut penser que Lionel Messi fait référence à une possible retraite internationale. Ou tout simplement à la fin de sa carrière. En tout cas, sa déclaration ne peut qu’alerter le Paris Saint-Germain. Rappelons que l’international argentin a signé jusqu’en 2023, plus une année supplémentaire en option. Rien ne l’empêcherait de s’arrêter l’an prochain. Mais le club de la capitale, sans doute conscient de son niveau insuffisant cette saison, pourra s’interroger sur la motivation de l’ancien Blaugrana dans les mois à venir.