Le vrai prix de Danjuma révélé, le PSG adore !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG apprécie énormément Arnaut Danjuma. Et cela ne risque pas de s'évaporer puisque le prix de l'ailier de Villarreal vient de baisser !

En danger pour son avenir au Paris Saint-Germain, Leonardo ne prend pas pour autant ses prérogatives par dessus la jambe. Bien au contraire. Selon de nombreux observateurs et agents, le directeur sportif brésilien est comme d’habitude au four et au moulin pour essayer de trouver les meilleurs renforts possibles pour le PSG. Si le champion du monde 1994 a comme souvent des vues en Italie, il fait partie de ceux qui ont été séduits par les performances de Arnaut Danjuma avec Villarreal. L’ailier néerlandais, passé par Bournemouth, a littéralement explosé cette saison, avec notamment quelques gros coups réalisés en Ligue des Champions. De quoi mettre du beau monde sur le joueur d’origine nigériane de 25 ans, qui voit sa cote grimper.

Une clause revue à la baisse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 433 (@433)

Néanmoins, la gourmandise de Villarreal aura forcément des limites, et la formation entrainée par Unai Emery ne pourra pas toucher un incroyable jackpot. En effet, Fabrizio Romano, dont les dires sont en général vérifiées, assure que le montant réel de la clause libératoire de Danjuma n’est pas de 75 millions d’euros comme annoncé par la presse espagnole et américaine. Cet été, l’ailier sera libéré si un club met 45 millions d’euros sur la table. Marca a de son côté expliqué qu’il s’agissait de 45 millions de livres, soit environ 54 millions d’euros. Néanmoins, ce prix revu à la baisse rend l’ailier beaucoup plus abordable financièrement. De son côté, Danjuma assure être concentré sur sa saison avec Villarreal, mais nul doute que la question de son avenir se posera au sein de son club, alors que son entourage continue de discuter avec plusieurs clubs intéressés, dont le PSG et Newcastle.