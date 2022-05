PSG : Danjuma pour remplacer Mbappé, c'est la surprise du chef !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Erling Haaland, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, les noms fusent pour remplacer Kylian Mbappé si ce dernier venait à rejoindre le Real Madrid cet été. Il faut désormais ajouter Arnaut Danjuma.

Il faut déjà oublier le Norvégien, mais Leonardo et les dirigeants du PSG travaillent pour présenter une attaque digne de ce nom en vue de la saison prochaine. Mais plutôt que de faire venir un attaquant expérimenté au coeur d’une ligne d’attaque déjà vieillissante, le Paris SG pourrait opter pour une solution radicalement différente. Rajeunir l’équipe et rajouter de la vitesse sur les ailes, voilà une option actuellement étudiée par le club parisien. Cela explique bien évidemment le forcing pour essayer de ramener Ousmane Dembélé du FC Barcelone, mais une autre piste assez méconnue voit le jour. Selon ESPN, le PSG craque pour Arnaut Danjuma, qui s’est fait connaitre cette saison grâce à ses performances avec Villarreal, notamment en Ligue des Champions. L’ailier néerlandais d’origine nigériane explose à 25 ans après des passages plus discrets à Nimègue, Bruges et Bournemouth.

Newcastle et Liverpool concernés

Dans le viseur de l’OL il y a quelques mois, Danjuma a vu sa valeur flamber avec ses performances européennes. Son profil plait en tout cas beaucoup au PSG, qui estime qu’il est désormais suffisamment mur pour relever un tel défi à Paris. Toutefois, le champion de France n’est déjà pas seul sur le coup, puisque Newcastle aimerait se l’approprier cet été. Du beau monde donc, pour un transfert qui grimpe de manière vertigineuse. Sous contrat jusqu’en 2026, l’ailier a notamment une clause libératoire dans son contrat, et celle-ci a été mise à 75 millions d’euros. Un prix qui a déjà fait reculer Liverpool récemment, mais qui n’émèchera visiblement pas son départ. « Il y a 50 % de chances que Danjuma s’en aille cet été », a reconnu son agent à Radio Castellon, avant de préciser que Newcastle avait un petit avantage, car l’entraineur actuel des Magpies, Eddie Howe, était celui de son joueur lors du passage de ce dernier à Bournemouth. La concurrence sera rude, mais le PSG a aussi montré ces dernières années qu’il était capable de miser gros sur un joueur si ses dirigeants en avaient décidé ainsi.