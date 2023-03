Le terrible aveu, Neymar flinguait déjà le PSG en 2017

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le nom de Neymar va vite revenir sur le devant de la scène à l'approche de l'été, tant son avenir ne semble plus lié au club parisien. Le PSG déguste avec le "Ney" depuis le premier jour.

Absent sur blessure lors du match de ce mercredi face au PSG, Neymar échappe - à chaud - aux critiques après l’élimination de son club. Bien présent et peu inspiré à l’aller, le Brésilien a mis un terme à sa saison. Et pour quelques observateurs, il est possible qu’on ne revoit plus l’ancien barcelonais sous le maillot parisien dans sa carrière, tant le Paris SG veut s’en défaire. Il faut dire que ses performances depuis la fin de la Coupe du monde ne sont plus à la hauteur. Cela pourrait être lié à sa blessure contractée au Qatar, qui continuait de le gêner et a donc provoqué cette rechute lors du match face à Lille. Mais son hygiène de vie, et ses mauvaises habitudes ont gangréné son parcours à Paris. Et si sur le plan marketing, le Brésilien a permis au PSG d’entrer dans une autre dimension, sur le plan sportif, en dehors de la courte embellie lors du Final 8 de 2020, c’est loin du niveau attendu pour un tel transfert et un joueur annoncé comme le futur Ballon d’Or.

Et ce problème, il date quasiment du premier jour où Neymar a posé les pieds au PSG. En effet, lors de cette première saison, Unai Emery est encore l’entraîneur du club parisien, en 2017-2018. Le technicien espagnol, un an après la remontada face au Barça, doit gérer un effectif renforcé par Neymar et Mbappé, et comme tous ses successeurs, il n’y arrive pas. La faute aussi à une discipline totalement absente au sein du club, et notamment en ce qui concerne le Brésilien. Unai Emery calait en effet sa séance quotidienne le matin, ce qui rendait la présence de Neymar très aléatoire en raison de ses sorties tardives. C’est ce que révèle Santiago Canizares, ancien gardien de l’Espagne, du Real Madrid et surtout de Valence, où il a pu collaborer à plusieurs reprises avec Unai Emery. Avec une confidence qui fait froid dans le dos.

Mbappé et les mauvais côtés de Neymar

« Emery m’a dit un jour que Neymar était souvent en retard à l’entraînement. Et l’entraîneur ne peut rien faire face à cette situation. Il ne peut pas punir le joueur car il est un atout du club et il vaut bien plus que l’entraîneur. Un jour Mbappé est lui aussi arrivé en retard. Emery, parce que Mbappé a un autre caractère, lui a dit qu’il n’avait pas à copier ça de Neymar, car ce n’est pas comme ça qu’il gagnerait le respect de ses coéquipiers. En étant en retard, tu ne te mets pas dans une situation privilégiée. Mais ce discours, tu ne peux le tenir à Neymar car il fait ce qu’il veut… », a livré l’ancien portier à Marca. Une affirmation confirmée facilement puisque, quand Thomas Tuchel est arrivé, il a subi la pression de l’effectif, avec Neymar en tête, pour décaler les entrainements quotidiens du matin au début d’après-midi. Ce qui n’a pas empêché le Brésilien d’arriver régulièrement en retard à l’époque, révélait alors Le Parisien. Une chance toutefois pour le PSG et pour Mbappé, l’international français a rapidement rétabli les choses en s’imposant une discipline que tout le monde n’a visiblement pas à Paris.