Le Real Madrid souhaite le pire au PSG

Par Eric Bethsy

Avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid peut craindre des absences importantes. Mais les Merengue ne seront pas les seuls diminués. Comme le rappelle la presse espagnole, les Parisiens ne sont jamais épargnés dans les grands rendez-vous européens.

Coups durs à venir pour le Real Madrid ? Alors que les nouvelles étaient jusqu’ici rassurantes, les dernières informations au sujet de Karim Benzema l’orientent vers un forfait lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le Français souffre toujours de sa blessure à la cuisse gauche. Et ignore encore s’il aura quitté l’infirmerie d’ici mardi. Autant dire que son absence ferait mal aux Merengue, peut-être privés aussi du latéral gauche Ferland Mendy. Du coup, la presse locale tente de se rassurer comme elle peut, et notamment en tentant de jeter un sort au PSG, qui sait ce que c'est d'avoir des blessés lors des grands rendez-vous.

Nos confrères peuvent constater que le Paris Saint-Germain pourrait lui aussi compter plusieurs absents. Leandro Paredes et Neymar sont incertains, tout comme l’ancien Madrilène Sergio Ramos. Rien de surprenant pour le quotidien As qui parle d’une véritable malédiction au club de la capitale française. Il est vrai que les Parisiens font preuve de malchance dans les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. A l’approche des grands rendez-vous européens, il n’est pas rare de voir les blessés s’accumuler dans les rangs du Paris Saint-Germain. Et rien de tel que rappeler ces mauvais souvenirs au PSG pour espérer que le karma vienne encore frapper le club de la capitale alors que le match aller au Parc des Princes se profile.

Le quotidien espagnol rappelle évidemment le cas Neymar, qui a notamment raté les doubles confrontations face à Manchester United en 2019 et contre le FC Barcelone l’année dernière. Mais ce n’est pas tout. Difficile de ne pas évoquer les nombreuses absences de Marco Verratti, par exemple lors d’un quart retour contre le FC Barcelone en 2015, match qu’un certain Zlatan Ibrahimovic avait aussi manqué sur blessure. Les cas sont nombreux et ont parfois pesé dans les éliminations du Paris Saint-Germain. D’où ces mauvais souvenirs rappelés en Espagne avec un sourire à peine dissimulé.