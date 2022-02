PSG : Benzema forfait, alerte à Madrid !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé aux ischio-jambiers depuis le 23 janvier et le déplacement du Real Madrid à Elche, Karim Benzema est très incertain contre le PSG, et s'il est là il ne sera pas à 100%

Après avoir éliminé un Bayern Munich privé de Robert Lewandowski la saison dernière, le Paris Saint-Germain s’imaginait déjà refaire le coup avec le Real Madrid sans Karim Benzema en février 2022. Et si l'absence de KB9 n'est pas acquise à l'aller, ce mercredi la presse espagnole tire le signal d'alarme. En effet, même si Le Parisien indique que la guérison de Karim Benzema se passe bien et que sauf un improbable revirement, l’attaquant de l’Equipe de France sera du déplacement à Paris pour y défier le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions le 15 février prochain, Onda Cero, une radio bien informée sur le Real Madrid affirme le contraire. « Il y a une inquiétude à Madrid avec Benzema. Il s'est fait mal l'autre jour alors qu'il s'entraînait avec le groupe et ce sera très difficile pour lui de jouer contre Villarreal. L’objectif est bien qu’il soit là contre Paris, même s'il ne sera jamais à 100%. Tout se complique avec Karim », précise Alberto Pereiro.

Benzema incertain face au PSG, le Real Madrid inquiet

Preocupación en el Madrid con Benzema

Se hizo daño el otro día cuando entreno con el grupo y tiene muy difícil jugar contra el Villarreal

Objetivo Paris, aunque nunca será al 100 por 100

Se complica todo con este frenazo de Karim

— Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) February 8, 2022

Karim Benzema sera donc probablement forfait samedi afin de jouer contre Villarreal en Liga. Absent depuis le 23 janvier, Karim Benzema est tout simplement indispensable au Real Madrid, qui ne sait plus jouer lorsqu’il est absent. Il faut dire que les statistiques de Karim Benzema cette saison chez les Merengue sont tout simplement affolantes. Depuis le début de la saison, le buteur de 34 ans a marqué 24 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Son absence possible est donc la pire des nouvelles pour Carlo Ancelotti, lequel devrait également être privé d’un autre Français pour le match aller contre le PSG. Lui aussi blessé aux ischio-jambiers, Ferland Mendy n’est pas certain d’être de retour pour faire le déplacement au Parc des Princes. Le malheur du Real Madrid va probablement faire le bonheur du Paris Saint-Germain où l'on est évidemment conscient que sans Benzema et Mendy, l'équipe d'Ancelotti n'est pas la même.