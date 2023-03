Le Qatar arrose Mbappé pour préserver la paix

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Joueur le mieux payé du monde, Kylian Mbappé touche un énorme salaire de six millions d’euros par mois. Les salaires du PSG ont été publiés, mais il n'y a rien de choquant, d’après Grégory Schneider, qui sait que l'importance géo-politique de cet investissement fait la différence.

Ce jeudi, le journal L’Equipe a dévoilé son enquête annuelle sur les salaires des joueurs de foot. Et parmi eux, le meilleur élève est Kylian Mbappé. Prolongé en fin de saison dernière par le PSG, alors que le Real Madrid souhaitait le recruter de manière libre et gratuite, l'international français touche un salaire de six millions d’euros brut par mois. Ce qui en fait sûrement le sportif le mieux payé de l’histoire, en dehors du contrat délirant de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Il faut dire que ses coéquipiers au PSG, à savoir Neymar et Messi, sont loin derrière avec près de trois millions par mois quand même. Ensuite, le PSG occupe toutes les places du Top 10 des plus gros salaires de la L1, avec Marquinhos, Verratti ou Hakimi. Avec un salaire moyen mensuel brut de 1 016 765 euros, le PSG est le club qui rince le plus ses joueurs. Pas de quoi choquer Grégory Schneider.

Le Qatar protège ses frontières de cette façon

« Le PSG surpaye-t-il ses joueurs ? Non, ça ne me choque pas. Ces salaires ne sont pas choquants. Déjà parce que c'est de l'argent privé. Le Qatar, ce n’est pas de l’argent sale. Le Qatar se comporte comme un investisseur privé au PSG. On sait très bien que l’échelle n’est pas strictement sportive. Certains joueurs ne sont pas tous là pour des raisons sportives. Et je ne vois pas pourquoi le voisin de Mbappé devrait gagner 30 fois moins que lui. Je trouverais ça choquant. Le Qatar fait du soft-power au PSG. Au fond, c’est pour faire connaître le Qatar grâce au foot. Il faut garantir l'intégrité des frontières de l’Etat. Et tout ça n’a pas de prix. Si on regarde pourquoi le Qatar est là, c'est totalement normal. Le marché parle et les salaires sont comme ça », a lancé le consultant d’Europe 1, pour qui le Qatar joue très gros avec ses investissements dans le football. Cela lui permet, à l'image de la dernière Coupe du monde, d'être considéré comme un pays qui compte et qu'on ne peut pas écraser comme on veut. Un raisonnement vital dans une région à la fois convoitée et sujette à des tensions entre pays voisins.