PSG : Le craquage XXL de Tuchel après le 5-1 à Lille

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel, entraineur du Paris Saint-Germain, après la défaite 5-1 à Lille : « Si c’est normal de prendre 5-1 à Lille. Oui bien sûr, ce qui n’était pas normal, c’était de gagner tous les matchs jusqu’à présent avec aussi peu de joueurs. C'est trop, on manque de trop de joueurs, ce n'est pas possible comme ça... même Diaby et Kehrer ne pouvaient pas jouer. Ils sont malades. Je ne sais pas qui pourra jouer à Nantes ! Nous serons 13 ou 14 joueurs. Il nous manque trop de joueurs, personne n'en parle. Cette saison, on a aussi perdu Lassana Diarra et Adrien Rabiot. Il nous manque Thiago, Marquinhos, Neymar, Di Maria, Cavani, et ça fait des semaines. Et maintenant Meunier, et personne ne dit rien, tout le monde l’accepte parce qu’on gagne, on gagne et on gagne. Les gens pensent que c’est normal de mettre Bernat en 10, des joueurs qui sont malades et ne devraient pas jouer, ils jouent quand même. Bien sûr qu’on manque trop de joueurs, on en discute. Si je vais le dire au président ? Mais bien sûr, ce n’est pas bien cette situation ».