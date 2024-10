Beinsports est un mauvais payeur et pas qu'en France

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

En France, la question des droits tv est encore très présente. Que ce soit DAZN ou beIN Sports, personne ne fait l'unanimité auprès du public.

La Ligue 1 a peiné l'été dernier pour se trouver des nouveaux diffuseurs. Finalement, DAZN a raflé le gros lot, accompagné de beIN Sports. Le média anglais ne cesse de provoquer la colère des fans et observateurs. La faute à des offres jugées beaucoup trop chères. Concernant le média qatari, il s'agit plutôt des horaires des rencontres, surtout pour la Ligue 2. Aussi, beIN Sports tarde à régler les montants qu'il doit à la Ligue de Football Professionnel, ce qui rend l'avenir du foot français encore flou. Mais apparemment, le groupe prend aussi son temps pour payer... l'UEFA.

beIN Sports s'amuse à faire galérer l'UEFA, ça ne plait pas

Selon les informations de L'Equipe, beIN Sports n'a en effet toujours pas donner sa part sur les droits du dernier Euro 2024, qui a pris fin il y a trois mois tout de même. Au total, le média doit encore 27 millions d'euros à l'UEFA. Officiellement, la chaine admet que ce règlement n'a pas été envoyé. Mais il y a une raison évoquée à cela : il reste des points à éclaircir avec l'UEFA sur un « deal » qui concerne également l'Euro 2028. Si personne ne doute de la capacité de beIN Sports à régler ses dettes, que ce soit envers la Ligue de Football Professionnel ou l'UEFA, le comportement du média agace, tout comme celui de son président, Nasser al-Khelaïfi. Celui qui est aussi le boss de l'ECA et du PSG est un point très important dans ce dossier. Ses bonnes relations avec Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, changeront néanmoins la donne et permettront de calmer les plus anxieux.