Le PSG va surprendre tout le monde avec Donnarumma

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gianluigi Donnarumma reste très critiqué au PSG, en raison d'un niveau jugé décevant et de quelques erreurs par moments. De quoi pousser le club parisien à trouver mieux au mercato ? Ce n'est pas du tout le projet de la direction, bien au contraire.

On dit souvent que pour triompher une grande équipe doit avoir un attaquant performant et un gardien solide. Le PSG entre t-il dans cette catégorie ? Si Mbappé enfile les buts comme des perles, le doute est plus prononcé sur le niveau de Gianluigi Donnarumma. Depuis son formidable Euro avec l'Italie en 2021, le gardien est loin de faire l'unanimité au PSG. On ne le trouve pas assez décisif face aux attaquants adverses et il commet quelques erreurs grossières. Il semble notamment limité dans les relances au pied. Certains demandent à revoir Keylor Navas dans les cages parisiennes quand d'autres appellent au recrutement d'un autre gardien de but au plus vite.

Le PSG veut prolonger Donnarumma rapidement

Cette envie n'est pas vraiment partagée par la direction parisienne. Donnarumma a été conforté en tant que numéro 1 ces derniers mois et le PSG mise sur lui à long terme. Le journaliste Ekrem Konur l'a confirmé sur X. Le PSG entend consolider le contrat de l'Italien dans les prochaines semaines, une étape indispensable pour protéger leur gardien des intérêts étrangers.

🚨PSG will hold talks in the coming days to extend the contract of 24-year-old goalkeeper Gianluigi Donnarumma.



▪️Many clubs are monitoring the Italian goalkeeper's situation. 🇮🇹 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/GLBv3nWB4v — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 20, 2023

« Le PSG entamera des discussions dans les prochains jours pour prolonger le contrat du gardien de 24 ans Gianluigi Donnarumma. De nombreux clubs surveillent la situation du gardien italien », écrit-il sur les réseaux sociaux. Une idée qui ne réjouira pas certains supporters du PSG même si elle est la plus cohérente possible. Le gardien de l'équipe nationale italienne reste jeune et peut encore largement progresser. Construire l'avenir autour de lui est sensé surtout que son niveau apparaît très correct pour un club ambitieux comme le PSG.