Le PSG sauvé par l’arbitrage, Mbappé ne peut pas l'accepter

Par Eric Bethsy

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé sa décision quant à son avenir. L’attaquant parisien reçoit pas mal de conseils, notamment de la part de spécialistes qui l’estiment trop grand pour le club de la capitale.

A l’approche du 1er janvier, le feuilleton Kylian Mbappé est inévitablement relancé. L’attaquant en fin de contrat au Paris Saint-Germain pourra négocier avec les clubs de son choix à partir de la semaine prochaine. Une situation qui n’a pas l’air d’inquiéter ses dirigeants pour le moment. Les observateurs sont pourtant nombreux à penser que le Français n’a plus rien à faire chez le pensionnaire du Parc des Princes.

Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste Grégory Schneider a vivement encouragé Kylian Mbappé à rejoindre Liverpool. Et surtout à quitter une équipe qui, selon lui, n’aurait pas passé la phase de groupes de la Ligue des Champions sans un coup de pouce de l’arbitrage cette saison. « Au Real, il y a le problème Vinicius qui est un grand joueur. Ensuite il y a Liverpool qui est dans un moment de transition, a commenté le spécialiste. Ils ont eu la période Mané-Salah, cette espère d'âge d'or. Et si Mbappé vient maintenant, il peut tirer tous les wagons. Ils vont démarrer un truc, ça peut être fait autour de lui. »

Le PSG aidé face à Newcastle...

« Construire autour de lui comme au PSG ? Oui, mais ce serait deux étages au dessus, a estimé le journaliste. Parce que le PSG, arrivé à un moment, ça dégage en huitièmes de finale de Ligue des Champions chaque année quand même. On va arrêter de se mentir. Peut-être pas cette année mais... A un moment donné, c’est moyennement sérieux. Et s’ils sont encore là, c’est parce que Marciniak… Enfin bon bref. Liverpool, ce sont des bêtes de compétition. Klopp, c'est un mec qui respire ce niveau-là. Et c'est une équipe structurée, ça me semble plus sain. » Liverpool, c’est aussi le club favori de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé.