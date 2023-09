Le PSG s'est raté, Luis Enrique a un étonnant coupable

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a subi une déconvenue inattendue ce samedi, étant incapable de marquer et de gagner chez le dernier de L1 Clermont. Après le match, Luis Enrique n'en voulait pas forcément à ses joueurs. Pour lui, ils ont évolué sur un terrain trop piégeux.

Un fâcheux coup d'arrêt pour le PSG avant d'aller à Newcastle. Après avoir battu Dortmund et écrasé Marseille, les Parisiens pensaient vivre un samedi tranquille à Clermont. Derniers de Ligue 1 avec un seul point, les Auvergnats ne représentaient pas une réelle menace au coup d'envoi. Néanmoins, même avec Kylian Mbappé remis de sa blessure, le PSG n'a pas marqué un but de l'après-midi. Le club parisien concède un nul 0-0 mal venu avant les matchs de Brest, Nice et Monaco ce week-end mais surtout juste avant le périlleux déplacement européen du club à St James'Park mercredi soir.

Pour Enrique, la pelouse a coûté cher au PSG

Si le PSG de Luis Enrique a souvent peiné pour marquer des buts face à des blocs bas de Ligue 1, la donne était différente en Auvergne. Clermont a ouvert le jeu, offrant de nombreuses situations aux attaquants parisiens. Malheureusement pour le PSG, l'excellent Mory Diaw et l'imprécision technique de ses joueurs l'a privé d'un succès précieux. Après la rencontre, Luis Enrique n'en voulait pas à ses joueurs pour leur déchet technique. Ces derniers avaient une excuse, la pelouse de Clermont. Celle-ci a été un obstacle majeur pour le PSG selon son entraîneur espagnol.

« Je suis content de la performance des joueurs. En première période, on aurait dû être plus agressif mais je ne sais pas quand vous voyez que le ballon part d’un côté à l’autre. C’était dur de jouer sur ce terrain, le ballon rebondissait beaucoup d’une mauvaise façon. C’était des conditions difficiles pour nous. […] On essaye de créer et de gagner des matchs. Et les attaquants spécialement. Ils essayent de marquer des buts. C’était presque impossible de bien frapper et de la bonne manière surtout. A chaque fois ça rebondit. Je sais que le terrain était nouveau comme ils l’ont changé il y a trois jours. Mais on n’a pas eu de chance d’avoir un terrain avec de bonnes conditions », a t-il lâché au micro de Prime Vidéo. Heureusement pour lui, connaissant l'expertise des Anglais en la matière, la pelouse de Newcastle sera meilleur mercredi soir. Le PSG n'aura pas d'excuses cette fois-ci.