Le PSG prend une décision radicale pour Mbappé

Par Guillaume Conte

Le PSG et Christophe Galtier ont décidé d'offrir une belle coupure à Kylian Mbappé, qui pourrait être dispensé des deux prochains matchs du PSG. Pour le revoir en pleine forme pour la suite de la saison ?

Kylian Mbappé n’a pas pu être décisif ce dimanche à Lens, restant muet lors de la défaire du PSG 3-1 dans l’antre de son dauphin. L’attaquant parisien qui avait terminé meilleur buteur de l’année 2022, démarre donc sans faire trembler les filets, une disette inhabituelle pour celui qui marque environ un but par match depuis un an. Mais pour le coup, pas d’exploit individuel, pas de pénalty non plus, le vice-champion du monde a été bien cadenassé et en l’absence de Lionel Messi et Neymar, la défense lensoise a pu totalement se concentrer sur la star du PSG. Un joueur qui a semblé en jambes, mais qui peut aussi être fatigué mentalement après la Coupe du monde, enchainée avec un retour à l’entrainement moins de trois jours après la finale. Un rythme qui avait bluffé la planète football, surtout après un triplé en finale et une déception énorme au bout.

Direction les USA pour Mbappé

Christophe Galtier et le Paris SG ont donc décidé de laisser souffler Kylian Mbappé, et pas pour quelques jours seulement. L’attaquant des Bleus a été libéré après le match perdu à Lens, et il sera exempté du match de Coupe de France face à Châteauroux, ce vendredi. « Hakimi et Mbappé vont avoir quelques jours de repos. Le plan était qu'ils puissent jouer ces deux matchs. Là, ils vont récupérer », a assuré l’entraîneur parisien, qui pourrait même octroyer des vacances plus longues que prévues aux deux joueurs. En effet, un retour pour le match face à Angers, le 11 janvier, est possible à exclure selon L’Equipe, qui évoque plutôt la date du 15 janvier et la rencontre face à Rennes.

Une vraie coupure qui fera certainement du bien à Kylian Mbappé, qui prendrait ses 10 jours de repos alors que son équipe disputera deux rencontres pendant ce laps de temps. Pas forcément une habitude pour l’attaquant parisien, qui ne rechigne jamais à disputer un match d’habitude, mais a certainement compris que c’était probablement un passage obligé pour retrouver du jus en vue de la deuxième partie de saison, où de grosses échéances vont arriver avec notamment la double confrontation face au Bayern Munich. En tout cas, la coupure sera totale, puisque Mbappé a prévu de se rendre aux Etats-Unis selon certaines indiscrétions, lui qui est fan de la culture américaine. Le voir aux bords des stades, notamment au sein d’une NBA qui bat son plein, ne serait donc pas étonnant dans les prochains jours.