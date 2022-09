Le PSG prend une décision radicale avec Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Chelsea est bien entré en contact avec le Paris SG pour savoir si le transfert de Neymar était envisageable. Nasser Al-Khelaïfi n'a pas tergiversé.

Etincelant en ce début de saison, Neymar marche sur l’eau et porte le PSG vers la 1ère place de la Ligue 1, en attendant le début de la Ligue des Champions. Une réussite qui démontre le long chemin parcouru par le Brésilien depuis la fin de saison dernière, où il était sifflé par le public du Parc des Princes, et provoquait l’agacement jusqu’à l’Emir du Qatar. Mais comme il l’avait annoncé, l’ancien barcelonais enchaine les bonnes performances, les buts et les actions décisives, et ajoute à cela une attitude impeccable. Que ce soit lors de la tournée au Japon, où il s’est prêté avec plaisir aux sollicitations nombreuses et parfois fatigantes, ou bien quand il a du sortir du terrain avant la fin du match, Neymar l’a joué collective. Et le public est de nouveau dans sa poche.

Le PSG change d'avis sur Neymar

Une attitude qui porte ses fruits puisque le PSG, qui était enclin à le vendre cet été et l’avait même proposé à plusieurs gros clubs européens, a littéralement changé d’avis. Les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur l’avenir incertain de Neymar ont permis de rectifier le tir, et Paris n’a pas envie de se séparer de son numéro 10. Même plus du tout. En effet, confirmant les rumeurs apparues ces dernières heures, Chelsea a bien tâté le terrain pour savoir s’il était possible de récupérer l’ancien prodige de Santos. Il faut dire que le Neymar actuel fait saliver, ce qui n’était pas forcément le cas au début de l’été. Mais selon ESPN, le PSG a répondu par la négative, un club comme Paris n’a jamais été mis en danger sur la vente de ses meilleurs joueurs. Et désormais Neymar est a nouveau considéré comme une étoile du club de la capitale. Il faudrait une offre irréelle pour changer la donne, et ce n'est pas vraiment ce que Chelsea envisage pour ces dernières heures du mercato, précise de son côté Sky Sports ce jeudi midi.

Chelsea a compris le message du PSG

PSG : Neymar inarrêtable, Messi et Cristiano Ronaldo ne suivent plus https://t.co/BaIlSeD5je — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2022

Selon le média sportif américain, Chelsea a pris acte sans réelle surprise de cette décision, et a décidé de tenter un dernier coup ailleurs pour se renforcer offensivement. Thomas Tuchel estime avoir besoin d’un joueur offensif et il a l’ambition de tout tenter jusqu’au dernier moment. Le club londonien s’est donc tourné vers Rafael Leao, qui va faire l’objet d’un forcing de dernière minute de la part de Chelsea selon The Times. Décisif dans l’attribution du Scudetto au Milan AC, l’attaquant portugais n’est pas jugé forcément intransférable. Mais il faudrait une offre qui dépasserait les 100 millions d’euros pour convaincre le Milan AC de céder son buteur. Il reste à savoir si les Blues, ont la volonté jusqu’au bout de conclure ce transfert, ou si Thomas Tuchel va devoir se contenter de son effectif actuel pour la première partie de saison.