Le PSG poignardé par sa priorité du mercato

Par Corentin Facy

Priorité du PSG au mercato, Milan Skriniar est tout proche de prolonger son contrat de quatre ans avec l’Inter Milan.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a négocié durant de longues semaines avec l’Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar. Le défenseur de 27 ans était d’accord pour rejoindre le PSG mais après d’interminables négociations, aucun accord n’a été trouvé entre le champion de France en titre et l’Inter Milan, qui réclamait près de 80 millions d’euros pour un joueur en fin de contrat un an plus tard. Le PSG n’a pas perdu Milan Skriniar de vue puisque Luis Campos espérait toujours s’offrir les services du défenseur milanais cet hiver ou au plus tard l’été prochain. Il n’en sera finalement rien, à moins d’un énorme rebondissement puisque selon les informations du site Todo Fichajes, Milan Skriniar et l’Inter Milan sont proches d’un accord pour signer une prolongation de contrat de quatre ans soit jusqu’en 2027.

Milan Skriniar va prolonger à l'Inter

Un très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui pensait tenir depuis plusieurs semaines l’accord verbal de Milan Skriniar, lequel va finalement faire le choix de la stabilité avec une prolongation de contrat à l’Inter Milan. Financièrement, le Slovaque aurait pourtant été mieux rémunéré au PSG mais c’est finalement un choix familial et de continuité sportive que Milan Skriniar a effectué avec l’Inter Milan, qui va le rémunérer à hauteur de 6 millions d’euros par an durant les quatre années à venir. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, dont le responsable du recrutement Luis Campos va devoir activer des plans de recours. Car malgré l’abandon de cette piste, le Paris SG a toujours l’intention de recruter un défenseur central dans les semaines à venir. Dans ce secteur de jeu, le PSG n’a pas de marge et se retrouve trop rapidement à court de solution dès lors que certains joueurs parmi Sergio Ramos, Kimpembe, Danilo et Marquinhos sont blessés.