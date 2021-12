Le PSG ouvre le bal, mauvaise nouvelle pour Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sérieusement blessé à la cheville contre Saint-Etienne, Neymar avait vu le PSG prévoir large sur son indisponibilité. Le calendrier de la Ligue des Champions lui demande toutefois d'accélérer.

En effet, le club parisien avait annoncé une absence de 6 à 8 semaines pour son numéro 10. Ce sera certainement le cas. Outre les points médicaux du Paris SG, la presse brésilienne suit bien évidemment le rétablissement de sa star de près. Globo s’est penché sur la situation de Neymar, et confirme qu’aucune reprise n’est envisagée lors de la première quinzaine de janvier. La blessure cicatrice et évolue dans le bon sens, mais absolument aucun risque ne sera pris. Son retour à l’entrainement est espéré pour la deuxième quinzaine de janvier, avec l’espoir de disputer au moins une rencontre en janvier. Ce sera plus que nécessaire pour retrouver du rythme et pouvoir croire en une présence sur le terrain face au Real Madrid.

Neymar, mais aussi Messi et Sergio Ramos !

Le match aller PSG - Real Madrid aura lieu le 15 février au Parc des Princes. Le match retour au Santiago Bernabeu le 9 mars. #UCL — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 13, 2021

Car le tirage au sort a réservé un gros morceau au PSG, mais les dates ne laissent aussi aucun répit au club parisien dans son opération Neymar. En effet, le match aller aura lieu dès le mardi 15 février, soit la première date possible. Même s’il redouble d’efforts à travers les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le Brésilien aura forcément encore du mal à être totalement à 100 % pour cette rencontre phare. Mais l’idée d’affronter un géant européen dès les 1/8e de finale va certainement motiver le meneur de jeu du PSG à être au rendez-vous. Surtout que, après avoir atteint la finale puis la demi-finale de l’épreuve, un nouvel échec prématuré minerait clairement le moral du Brésilien et de ses coéquipiers.

L’ancien barcelonais fait en tout cas partie des joueurs que le staff médical du PSG va bichonner pour en tirer le meilleur lors de cette confrontation de gala. Ce sera aussi le cas de Sergio Ramos, qui a beaucoup de mal à sortir de l’infirmerie, et d’un Lionel Messi qui va avoir besoin de retrouver lui aussi ses prédispositions physiques pour les affiches où il est attendu.