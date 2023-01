Le PSG offre un salaire délirant à Rashford

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Marcus Rashford est l’une des priorités du PSG en attaque dans l’optique du prochain mercato estival.

En pleine Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford. Au moment où il s’est exprimé sur le sujet, l’international anglais de Manchester United était lié aux Red Devils jusqu’en juin 2023. La situation a évolué puisque le club entraîné par Erik Ten Hag a activé une clause de prolongation d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Cette prolongation de contrat n’a pas entamé l’appétit du PSG dans le dossier Marcus Rashford puisque selon les informations de Calcio Mercato Web, le club de la capitale est toujours en course pour obtenir les services de Marcus Rashford. Pour recruter la star anglaise, il faudra maintenant débourser une indemnité de transfert. Mais avant de négocier avec Manchester United, il est d’abord nécessaire pour le PSG de trouver un terrain d’entente avec Marcus Rashford.

Le PSG prêt à toutes les folies pour Rashford

Les négociations ne sont pas simples car Marcus Rashford est attaché à son club formateur, malgré les difficultés rencontrées par Manchester United ces dernières années. Avec le départ de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, l’attaquant anglais de 24 ans est maintenant la pierre angulaire du projet de jeu d’Erik Ten Hag et visiblement, cela lui donne envie de rester. Selon le média italien, Rashford n’a pas fait part de ses envies de départ à sa direction. Malgré tout, le Paris SG souhaite forcer la décision de l’Anglais et s’apprête à lui transmettre une proposition financière d’envergure. En effet, le Paris Saint-Germain est prêt à offrir à Marcus Rashford un salaire XXL supérieur à 10 millions d’euros par an, ce qui en ferait le quatrième joueur le mieux payé de l’effectif parisien derrière Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Une proposition sur laquelle Manchester United est toutefois en mesure de s’aligner, les Red Devils étant l’un des rares clubs en Europe à pouvoir rivaliser financièrement avec le PSG. L’affaire est donc toujours mal engagée pour Nasser Al-Khelaïfi, mais le président parisien ne lâche pas l’affaire dans ce dossier qu’il considère comme prioritaire.