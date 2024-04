Cet ancien joueur du PSG pète un plomb et prend cher

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Formé à l'US Créteil, c'est ici que Sammy Traoré a commencé sa carrière de joueur professionnel. Désormais coordinateur sportif dans le club de la banlieue du sud-est de Paris, l'ancien défenseur a été suspendu après avoir eu un comportement infernal envers une arbitre.

Notamment passé par le PSG entre 2006 et 2011, Sammy Traoré a terminé sa carrière au club de la capitale. Depuis janvier 2024, il est revenu au sein de l'US Créteil, cette fois comme dirigeant, avec un rôle de coordinateur sportif. Mais le 23 mars dernier, à l'occasion d'un match perdu par les U16 du club de Créteil face au Racing Club de France en R1 (1-2), Sammy Traoré a été au cœur d'une polémique, à cause de son comportement envers une arbitre. L'ancien international malien (21 sélections) a insulté une arbitre et a eu un comportement inapproprié d'après les informations du journal l'Équipe. De plus, il aurait volontairement retardé la reprise du match à la mi-temps, en traversant le terrain, sans en avoir eu l'autorisation.

Sammy Traoré pète un câble contre une arbitre en R1

Après la fin du match, Sammy Traoré aurait continué d'être agressif envers le corps arbitral et c'est l'entraîneur de Créteil qui a été obligé de calmer l'ancien joueur de l'OGC Nice. Dans son rapport, l'arbitre assistante a également expliqué que Sammy Traoré a « incité ses joueurs à commettre des fautes graves sur leurs adversaires ». L'ancien joueur de 48 ans a écopé d'une suspension ferme de 16 matchs, à compter du 8 avril, ainsi qu'une amende de 50 euros. Face à la commission de discipline de la Fédération française de football (FFF), Sammy Traoré s'est défendu et estime n'avoir « eu aucun problème majeur » et que « son attitude n'a pas été irrespectueuse envers qui que ce soit ». Le Cristolien va donc devoir prendre du recul après cet épisode contrasté dans sa reconversion de dirigeant.