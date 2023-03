Le PSG mis de côté par le Qatar, une énorme annonce tombe

Dans : PSG.

Le PSG a subi une nouvelle désillusion en Ligue des champions il y a quelques jours face au Bayern Munich. De quoi dégoûter le Qatar ? Loin de là pour Jacques Vendroux.

A Paris, c'est soupe à la grimace depuis mercredi soir et la nouvelle élimination précoce en Ligue des champions. Le PSG va devoir repartir de l'avant et terminer sa saison en Ligue 1 de la meilleure des manières possibles. Ensuite, le club de la capitale pourra pleinement se concentrer sur son mercato estival. Et le PSG ne devra pas se tromper, Luis Campos en tête. Si certains s'inquiètent de l'avenir du Qatar au sein du club français, d'autres pensent au contraire que QSI n'a pas encore terminé son travail avec les champions de France en titre. Pour Jacques Vendroux, la Coupe du monde récemment organisée par le Qatar n'a absolument rien changé pour Doha.

Le PSG et le Qatar, pas de divorce en vue

Sur l'antenne d'Europe 1, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. « On a fait des enquêtes pour savoir quelle était la fortune du Qatar en France et dans le football. Le Qatar n'a aucune raison de partir. Le Qatar a encore beaucoup d'ambitions. Le PSG, c'est qu'une petite activité. mais tout est lié. Le PSG fait partie du film avec l'immobilier. Ils sont toujours là, les Qataris. Ils n'ont aucune raison de partir ! Et pourtant j'étais le premier à dire, après la Coupe du monde, ils vont tous se barrer. Au final, ils vont rester et continuer à investir. Ils vont faire les questions et les réponses. Ils ne vont pas lâcher, j'en suis convaincu », a notamment indiqué Jacques Vendroux, persuadé que le Qatar peut encore faire quelques miracles du côté du PSG. Les prochaines semaines en diront plus sur les véritables intentions de QSI, alors que le club de la capitale pourrait quitter le Parc des Princes dans le futur. Aussi, les rumeurs de rachat de Manchester United par un autre fonds du Qatar entraine son lot d'interrogations. Pour les fans du PSG, on est encore loin de pouvoir afficher une grande sérénité face aux actions des propriétaires du club.