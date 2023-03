Le PSG meilleur sans Neymar, Messi valide

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a retrouvé des couleurs depuis la victoire face à Lille en enchainant avec des succès contre l’OM et Nantes en Ligue 1.

En cruel manque de confiance il y a encore quelques jours, le Paris Saint-Germain aborde le match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich dans un état d’esprit totalement différent. Au fond du gouffre après la défaite en Coupe de France face à l’OM et le match aller contre le Bayern Munich perdu 1-0, les coéquipiers de Kylian Mbappé viennent d’enchainer les succès contre Lille, Marseille et Nantes. Trois matchs disputés sans Neymar, blessé face aux Dogues, ce qui a permis à Christophe Galtier de ressortir du placard un 3-5-2 dans lequel Kylian Mbappé et Lionel Messi s’éclatent. Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’animation offensive du PSG sans le Brésilien et pour le quotidien régional, il est clair, net et précis que Lionel Messi est meilleur à Paris dans ce dispositif où Neymar est absent. Ce qui pourrait d’ailleurs faire la différence en faveur du club parisien à Munich mercredi en Ligue des Champions.

Un PSG plus équilibré et un Messi plus redoutable sans Neymar

« Depuis la blessure de Neymar, La Pulga semble prendre davantage de responsabilité dans le jeu, reculant d’un cran si nécessaire, bondissant dans la finition comme au Vélodrome ou au Parc des Princes ce samedi (contre Nantes, victoire 4-2). Ce rôle de 10 et demi lui convient à merveille, complété par les déplacements et les appels tranchants de Mbappé » estime Le Parisien, pour qui Lionel Messi est meilleur dans un dispositif avec seulement deux joueurs offensifs, dont il fait partie en compagnie de l’inusable Kylian Mbappé. Le milieu de terrain du PSG semble également plus solide sans Neymar selon Le Parisien, qui salue les retours en forme de Marco Verratti mais surtout de Vitinha et de Fabian Ruiz. Un temps critiquées, les deux recrues estivales de Luis Campos montent en régime et ont par exemple livré un match d’une consistance encore jamais vue avec le maillot du PSG sur la pelouse du Vélodrome face à l’OM il y a une semaine. De bonne augure avant le Bayern Munich où à Paris, on commence sérieusement à penser que l’équipe est plus équilibrée et donc plus redoutable sans Neymar.