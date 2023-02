Le PSG insulté, Evra a retenu la leçon

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la victoire de Manchester United au Parc des Princes en 2019, Patrice Evra avait insulté les joueurs du Paris Saint-Germain. Ses propos homophobes lui ont valu une amende, des dommages et intérêts ainsi qu’une image ternie. D’où ses regrets affichés.

Déchaîné au Parc des Princes, Patrice Evra ne s’était pas gêné pour fêter la qualification de Manchester United. L’ancien joueur des Red Devils avait chambré et même insulté les joueurs du Paris Saint-Germain après leur élimination de l’édition 2018-2019 de la Ligue des Champions. « Paris, vous êtes des pédés, vous êtes des pédés... Ici, c’est les hommes qui parlent », avait lâché le Français dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Suite à une plainte des associations Mousse et Stop Homophobie, Patrice Evra a été sanctionné d’une amende de 1 000 euros et de 1 500 euros de dommages et intérêts. Mais surtout, son image a été ternie. C’est pourquoi l’ex-capitaine des Bleus s’est expliqué dans les colonnes du Times. « Je suis blessé parce que cela ne me représente pas », a réagi l’ami de Paul Pogba.

« Oui, j'ai utilisé un langage vulgaire parce que quand j'étais jeune, c'était normal, s’est-il justifié. Cela me fait penser que j'ai tellement à apprendre, mais je continuerai à apprendre. J’ai reconnu le problème de l’homophobie dans le monde du football, donc c’est vraiment fou pour moi d’avoir cette mauvaise presse pour quelque chose que j’ai fait il y a quatre ans. Ce n’était pas parce que je le pensais, j’ai juste utilisé ces mots. »

Evra regrette

« J’ai offensé les gens, j’ai présenté mes excuses plusieurs fois, a rappelé le consultant. J’ai perdu le procès, je les ai payés et ça me va. Mais je ne suis pas d’accord avec les gens qui essaient de décrire une image de moi que je ne suis pas. C’était un message privé. C’est comme ça que j’ai grandi. Le problème c’est qu’il faut s’adapter. C’est un nouveau monde. J’ai tout de suite présenté mes excuses parce que j’ai vu que j’offensais les gens. »

« Toute ma vie, j’ai accepté tout le monde tel qu’il est. Je dois payer ces deux associations et j’espère qu’elles vont utiliser l’argent pour de bonnes choses mais ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est que je suis dans cette situation alors que je ne suis pas cette personne. J’ai fait une erreur. Dans ma jeunesse, ce n’était pas une erreur et maintenant ça l’est. Depuis cet incident, je n’ai jamais utilisé ces mots », a promis Patrice Evra, dont la cote en France n’est pas remontée après cet incident.