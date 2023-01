Le PSG fait une offre ridicule pour Skriniar, l'Inter enrage !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG, qui dispose d’un accord avec Milan Skriniar, s’active pour faire venir le défenseur de l’Inter Milan à Paris dès cet hiver.

En fin de contrat avec l’Inter Milan à la fin de la saison, Milan Skriniar a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour défendre les couleurs du club parisien la saison prochaine. Mais dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, l’état-major du PSG s’active pour faire venir le défenseur slovaque dès le mois de janvier. Il ne reste plus que quelques heures à Luis Campos pour régler le dossier. Or, le fair-play financier ne facilite pas les choses pour le PSG, qui gère plusieurs dossiers de front : celui d’un attaquant, qui sera probablement Hakim Ziyech et donc celui de Milan Skriniar. Ces dernières heures, une dernière proposition a été envoyée à l’Inter par le PSG pour le défenseur de 27 ans. Selon les informations de Relevo, elle atteint 10 millions d’euros bonus compris.

L'Inter refuse 10 ME du PSG pour Skriniar

Dans le détail, le Paris Saint-Germain a proposé 8 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus à l’Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar dès le mercato hivernal. Le défenseur slovaque, qui a donné son accord au PSG pour rejoindre le club la saison prochaine, est également d’accord pour venir dès le mois de janvier. Mais ce dossier est extrêmement complexe car l’Inter Milan ne lâche rien et a refusé l’offre du PSG à 10 millions d’euros bonus compris. Selon l’ensemble de la presse italienne, l’Inter exige la somme de 20 millions d’euros pour lâcher Milan Skriniar dès le mercato hivernal. Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, il apparait de plus en plus difficile de rafler la mise dès cet hiver. Jusqu’à ce mardi soir à minuit, Luis Campos tentera néanmoins sa chance. Secrètement, le conseiller sportif du PSG espère recruter trois joueurs d’ici la fin du mercato hivernal : Skriniar, Ziyech et une recrue surprise…