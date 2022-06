Le PSG repense à Diaby, Leverkusen en panique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte bien passer la vitesse supérieure dans son mercato estival. Cible évoqué par la presse allemande, Moussa Diaby.

L'arrivée de Luis Campos au PSG il y a quelques jours a redonné un sacré coup de fouet au projet de QSI. Leonardo est déjà parti et Mauricio Pochettino est invité à faire de même. Sauf retournement de situation improbable, Christophe Galtier sera intronisé comme le nouvel entraineur du PSG. Et avec lui, des joueurs moins bling-bling vont débarquer. On annonce déjà des accords proches avec Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (Lille) ou encore Milan Skriniar (Inter). Mais les champions de France ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Cité parmi les pistes potentielles, Moussa Diaby. L'ancien du PSG se régale en Bundesliga du côté du Bayer Leverkusen. La saison passée, l'international français aura planté 17 buts et délivré 14 passes décisives en 42 matchs disputés toutes compétitions confondues. Mais son club ne compte pas faire de cadeaux à Paris sur le marché des transferts, même si la réalité du marché est à prendre en compte.

Diaby au PSG, Leverkusen n'est pas serein

Lors d’un entretien avec le média allemand Kicker, le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, a en effet indiqué qu'il serait difficile de résister à l'intérêt du PSG pour Diaby. « Je suis très optimiste quant au fait de conserver le joueur. Diaby est totalement à l’aise et a encore fait de grands progrès, notamment en termes de buts. Il a encore davantage de potentiel. Nous voulons qu’il continue à le développer ici. Il sait ce dont il dispose au Bayer. (...) Si le PSG veut Diaby, ce sera difficile. Pour quelques clubs en Europe, s’ils veulent un joueur, c’est dur de résister. Le PSG fait partie de ceux-là », a notamment indiqué Simon Rolfes, conscient que tout est possible pour Diaby lors de ce mercato. Surtout que le joueur de 22 ans n'est pas insensible à l'intérêt du PSG. Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Moussa Diaby avait indiqué qu'il n'excluait pas un retour dans la capitale si une proposition lui était faite. Toujours d'après Kicker, le Bayer Leverkusen ne lâchera pas son crack pour moins de 70 millions d'euros. Le PSG est donc prévenu et semble avoir d'autres secteurs de jeu à renforcer cet été avant de se pencher sur Moussa Diaby.