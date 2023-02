Le PSG dans un état lamentable, il n’a jamais vu ça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’heure n’est pas à l’optimisme au PSG avant la réception du Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Il faut dire que la semaine qui vient de s’écouler a été terrible pour le Paris Saint-Germain et incite plutôt à la prudence. Battu par Marseille puis par Monaco en Coupe de France et en Ligue 1, le club parisien est sur ses gardes. Christophe Galtier peut compter sur les retours de Marco Verratti, Lionel Messi, Presnel Kimpembe et peut-être même de Kylian Mbappé, ce qui peut changer la donne par rapport aux semaines précédentes. Reste que depuis la Coupe du monde, le PSG a disputé certains matchs avec ses stars… et a perdu, comme à Rennes ou face à Lens. Indiscutablement, la forme des coéquipiers de Neymar est très inquiétante et ce n'est pas Alain Roche qui va dire le contraire. Dans les colonnes du Parisien, l’ancien joueur du PSG et actuel consultant pour Canal + a fait savoir qu’il avait rarement vu le club de la capitale dans un si piteux état.

Alain Roche a rarement vu le PSG dans cet état

« J’ai du mal à imaginer que l’on puisse appuyer sur un bouton et se dire : « Ça y est, on va être bons ». Parce que c’est la confiance qui n’est plus là et moi, c’est ça qui m’inquiète. Le doute s’est installé. Je pense que j’ai rarement vu le PSG dans cet état-là. Il y a parfois eu de la suffisance, des manques de concentration. Mais là… Mais quand vous ne courez pas ensemble, ni pour défendre, ni pour attaquer, c’est que vous êtes déstructurés. Ce match est capital. Il faut gagner ou ne pas perdre. Parce que tu leur feras mal au retour. Et d’ici là, tu auras le temps de te remettre dans le bain. Mais c’est un match charnière, le genre de match qui peut fédérer. Parce que, là, tu as tout contre toi » a analysé Alain Roche, intimement persuadé que le Paris Saint-Germain est au plus mal et que ce match face au Bayern Munich peut relancer la machine. A condition toutefois de réaliser une grande performance face aux coéquipiers de Thomas Müller ce mardi au Parc des Princes. Car une nouvelle défaite, la troisième de suite toutes compétitions confondues, plongerait le PSG dans une crise plus profonde que jamais.