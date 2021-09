Traumatisé, Buffon dit tout sur son départ du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gardien parmi les plus prestigieux de la planète, Gianluigi Buffon n’a toujours pas raccroché les gants à 43 ans.

Revenu à Parme, le club qui l’avait révélé au siècle précédent, le portier italien a connu une expérience décevante du côté du PSG, où son expérience devait apporter un peu de sérénité à ce poste. Malgré une saison correcte, Buffon a craqué au moment le plus important, lors du fameux match retour contre Manchester United en Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, malgré les deux buts d’avance acquis à l’aller, le PSG s’était écroulé tout seul face à des Anglais quasiment résignés. Une bourde de Kehrer, un ballon mal repoussé par Buffon et un penalty sévère en fin de match, Paris s’était écroulé comme jamais. Un match qui marque encore « Gigi ».

Buffon avait senti le problème

« Le match de Ligue des champions contre Manchester, c’est l’un des plus grands regrets de ma carrière. Pour moi, ça a été un match déterminant quant à mon choix de quitter le PSG. Ça m’a fait énormément réfléchir et ça m’a poussé à partir de Paris. Et c’est vraiment dommage car même si nous n’étions pas aussi forts que le PSG d’aujourd’hui, j’avais déjà cette sensation qu’il y avait une énergie dans le vestiaire entre nous qui pouvait nous faire arriver jusqu’en finale. Je sentais qu’on avait une équipe forte. Ce ressenti d’un joueur expérimenté comme moi, à 40 ans, est fiable. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Je me suis rendu compte que cette équipe était très forte et qu’on pouvait gagner », a expliqué à BeIN Sports un Buffon qui a reconnu avoir fait preuve de beaucoup de suffisance dans la préparation de cette rencontre, et regrette surtout de ne pas avoir prévenu ses coéquipiers qu’ils ne prenaient pas cette rencontre au sérieux. Le fait par exemple pour Thomas Tuchel d’avoir donné rendez-vous aux joueurs directement au Parc des Princes, laissant certains dans les bouchons, au lieu d’une arrivée commune en avance, démontrait bien que le PSG avait lâché du lest. Une erreur impardonnable à ce niveau.