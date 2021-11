Le melon de Mbappé agace le Real Madrid !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid est persuadé de récupérer Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais les certitudes de l'attaquant du PSG font tiquer Florentino Pérez.

Même si le règlement ne l’autorise pas, le Real Madrid discute bien évidemment avec le clan Mbappé au sujet de l’avenir de l’attaquant du PSG. Ce dernier a bien fait comprendre que son rêve était de signer pour la Maison Blanche, et qu’il était déjà prêt à rejoindre le club espagnol l’été dernier, en cas d’accord pour un transfert. Cela n’a pas été le cas, et Kylian Mbappé fait quasiment une saison d’adieu au Paris SG. Il a en tout cas les idées claires pour son avenir, et aucun autre club ne semble en mesure de le faire changer d’avis.

Les Jeux Olympiques en point de désaccord

A moins que les négociations avec le Real Madrid ne se passent pas si bien que cela. En effet, la sortie effectuée la semaine dernière par l’international français a agacé Florentino Pérez annonce AS. Le quotidien espagnol rappelle que Kylian Mbappé, qui sait qu’il devra signer un nouveau contrat prochainement, qu’il reste au PSG ou non, a déjà prévenu qu’il disputerait les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour être certain d’être libéré à cette date, alors que la FIFA ne l’autorise pas officiellement, Kylian Mbappé a déjà prévu de mettre une clause dans son contrat afin d’avoir cette possibilité garantie de lutter pour l’or olympique dans son pays, et avoir peut-être l’un des palmarès les plus prestigieux à la fin de sa carrière.

Mais du côté de Florentino Pérez, on apprécie très modérément cette sortie affichée avec certitude. Le président du Real Madrid n’aime pas qu’on lui force la main, et Sergio Ramos, désormais au PSG, en sait quelque chose, lui qui a tenté de négocier sans succès un contrat de deux ans pendant plusieurs mois avant d’être poussé vers la sortie. La sortie de Mbappé n’aurait pas plu du tout à la Maison Blanche, qui n’a pas envie de voir cette clause être mise en avant dans les négociations car elle pourrait priver le club madrilène d’un joueur phare pendant au moins un mois, en plus des sollicitations internationales habituelles. Mais pour faire signer le jeune buteur du PSG, Florentino Pérez va aussi devoir mettre de l’eau dans son vin, histoire de boucler une arrivée libre alors que le Paris SG rêve de conserver son joyau.