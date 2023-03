Le futur club de Neymar, c'est la stupéfaction

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche un point de chute pour Neymar cet été. Les clubs anglais ne sont plus si chauds, mais un nouveau prétendant fait une entrée fracassante et est persuadé de pouvoir rafler la mise.

Joueur le plus cher de l’histoire du football avec les 222 millions d’euros dépensés par le Paris SG pour le faire venir du FC Barcelone, Neymar est désormais considéré plus comme un poids dans le club parisien, qu’un véritable atout. Ses blessures à répétition font de lui un joueur qui n’est plus forcément capable d’éliminer aussi facilement que par le passé. Cela l’empêche aussi de peser sur les saisons parisiennes, et ses indisponibilités mélangées à ses difficultés à garder une hygiène de vie d’un sportif de haut niveau agacent désormais même la direction du PSG.

La Premier League n'est plus si chaude pour Neymar

Mais avec son contrat en béton jusqu’en juin 2027, le Brésilien n’a pas de souci à se faire pour son avenir. Surtout qu’il n’a pas l’intention de quitter Paris, où il a trouvé son rythme de vie et où il est grassement rémunéré même s’il ne dispute que 50 % des matchs du PSG depuis 6 ans désormais. Et même si le « Ney » se sentait poussé dehors, encore faut-il lui trouver une porte de sortie. Les clubs de Premier League sont parmi les rares à avoir les moyens de se payer ses services mais ils ont récemment tous tempéré un éventuel intérêt. Même Chelsea a fait comprendre qu’avant de rajouter une star surpayée à son effectif, il faudra tout de même un peu réduire l’effectif avant d’envisager la chose.

Pas de quoi aider le PSG à se régénérer dans un effectif tourné vers Kylian Mbappé, et pour qui Neymar est devenu un poids. Mais une autre option vient de s’ouvrir, même si cela représenterait un grand choc pour la carrière du Brésilien, qui vient d’avoir ses 31 ans. En effet, selon Gulf News, média spécialisé dans le Moyen-Orient comme son nom l’indique, la perspective de voir Al-Hilal sortir les grands moyens pour convaincre Neymar de signer en Arabie Saoudite est réelle. Elle s’expliquerait dans un premier temps par la décision de Lionel Messi de ne pas rejoindre le rival d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo. L’Argentin a encore envie de jouer dans un championnat compétition, et ne se voit pas, malgré son contrat de partenariat avec le Royaume, rejoindre l’Arabie Saoudite pour y finir sa carrière.

Pourquoi Al-Nassr pense faire signer Neymar

Résultat, Gulf News l’affirme, si des joueurs de haut calibre comme Sergio Ramos, qui évolue également au PSG, sont ciblés, Neymar fait figure d’une star atteignable pour Al-Hilal. Les dirigeants du club de Riyad sont conscients que la mission sera compliquée, surtout qu’ils savent aussi que le Brésilien n’a pas spécialement l’intention de quitter Paris. Mais ils estiment aussi que le clan de l’ancien de Santos est capable également d’étudier les offres, et que le fait de continuer sa carrière dans un championnat moins exigeant l’aidera aussi à garder sa motivation, après l’énorme déception de la Coupe du monde. En effet, Neymar peine à se remettre de l’échec connu au Qatar, et la suite de la saison avec le PSG ne lui a pas redonné le moral. Résultat, un changement radical dans sa carrière pour s’opérer cet été.

Et Nasser Al-Khelaïfi n’y serait pas opposé, quitté à rogner sur le montant du transfert. Si les clubs saoudiens sont connus pour donner de gros salaires, ils ne s’impliquent que rarement dans de coûteux transferts, et le PSG devra certainement faire de gros efforts pour laisser filer son numéro 10. Ce serait un terrible aveu d’échec, mais aussi la meilleure façon de mener la révolution tant attendue. Il faut dire que chez certains, un changement de cap ne pourra pas marcher au Paris SG, surtout si Neymar reste toujours dans le vestiaire.