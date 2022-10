Le Barça lance l'assaut pour Kanté, le PSG n'a aucune chance

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

N'Golo Kanté sera en fin de contrat en juin 2023 avec Chelsea. Et les Blues ne comptent pas prolonger le champion du monde, trop souvent blessé depuis quelques mois.

Chelsea et N'Golo Kanté, l'histoire d'amour va prendre fin dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain français de 31 ans, dont les blessures s'accumulent depuis trop longtemps, a fini par lasser les dirigeants londoniens, désireux de renouveler l'effectif l'été prochain. S'il a sans doute encore de bons moments à vivre avec Chelsea cette saison, Kanté va devoir se trouver un nouveau point de chute. Et fort d'une très belle réputation, il ne manquera pas de prétendants. Déjà, on sait que des clubs de Premier League (Arsenal et Tottenham) sont à l'affût pour le récupérer. C'est aussi le cas du PSG. Mais le club de la capitale n'entre pas dans les plans de Kanté, qui ne veut pas revenir en France, notamment pour des questions d'entourage.

Kanté, un avenir finalement en Espagne ?

Graham Potter talking about Ngolo Kante. pic.twitter.com/jqeUD4O5f6 — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) October 4, 2022

Si la Premier League est favorite pour conserver Kanté, un cador européen ne veut pas s'avouer vaincu. Selon les informations de Sport, le Barça aimerait en effet s'attacher gratuitement les services du champion du monde. Les Catalans sont même en contacts avec l'entourage du milieu de terrain français depuis quelque temps déjà. N'Golo Kanté correspond au profil recherché par Xavi pour renforcer son équipe la saison prochaine. Sa mentalité, son volume de jeu et le fait qu'il ne coûterait rien au Barça jouent en la faveur du champion du monde. En plus de N'Golo Kanté, le Barça suit d'autres profils, comme Jorginho (Chelsea), Youri Tielemans (Leicester), lkay Gündoğan (Manchester City), Naby Keita (Liverpool) ou encore Milan Skriniar (Inter). Avant d'en savoir plus sur son avenir, Kanté va devoir reprendre le rythme et tout faire pour disputer la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. C'est tout ce qu'on peut espérer pour les Bleus de Didier Deschamps.