Le Barça cible trois joueurs du PSG au mercato ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, la presse espagnole s’est étonnée des informations de L’Equipe, selon lesquelles le FC Barcelone s’intéresse à Kylian Mbappé.

A en croire le quotidien national français, le FC Barcelone fait partie des clubs ayant officiellement manifesté leur intérêt auprès du Paris Saint-Germain afin de récupérer Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat dans la capitale française. En manque de liquidités, le champion d’Espagne en titre serait prêt à inclure plusieurs joueurs dans la transaction afin de rendre possible la venue du champion du monde 2018 et les noms de Frenkie De Jong, Jules Koundé ou encore Ousmane Dembélé ont été évoqués.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nordi Mukiele (@nordimukiele)

Les démentis en provenance de l’Espagne ne se sont pas faits attendre, le club blaugrana ayant même des difficultés à inscrire tous leurs joueurs pour la prochaine Liga, il n’est pas question de recruter l’un des joueurs les plus chers du monde en la personne de Kylian Mbappé. Selon les informations d’El Nacional, le Barça a tout de même des vues sur trois joueurs du PSG dont l’ancien Monégasque ne fait pas partie.

Bernat, Mukiele et Sanches ciblés par le PSG ?

A la recherche d’une doublure au poste de latéral gauche, Juan Bernat a un profil apprécié par Xavi, qui aime la qualité technique et le sérieux de l’ex-défenseur du Bayern Munich. Également dans le secteur défensif, Nordi Mukiele a aussi la cote auprès de la direction sportive du Barça. A l’instar d’un Jules Koundé, l’ancien joueur du RB Leipzig est capable de jouer latéral droit et défenseur central. En manque de temps de jeu au PSG la saison dernière, il aura du mal à gratter des minutes supplémentaires avec les arrivées de Skriniar et de Lucas Hernandez dans le secteur défensif, une aubaine pour le Barça.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

Enfin, un milieu de terrain parisien plait aussi à Xavi : Renato Sanches. Également ciblé par l’AS Roma, l’international portugais a peu de chances de s’imposer comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique au vu de la concurrence démentielle à ce poste au PSG. Peu épargné par les blessures ces dernières années, l’international portugais est toujours perçu comme un top joueur en Europe et nombreux sont les clubs à vouloir le relancer en priant pour que l’ancien crack du Bayern Munich soit épargné par les pépins physiques. Reste maintenant à voir si le Barça matérialisera ces intérêts par des offres. Si tel est le cas, nul doute que le PSG étudiera toutes les propositions.