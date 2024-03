Barcola, l'énorme coup dur se confirme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure avec l'équipe de France Espoirs, en amical face à la Côte d'Ivoire, Bradley Barcola a passé des examens ce samedi. Les résultats ne sont pas bons pour le joueur du PSG.

C'est un cauchemar que font les entraîneurs des clubs qui envoient des joueurs avec les différentes sélections nationales, et c'est sur Bradley Barcola et Paris que c'est tombé. Vendredi soir, alors que la formation dirigée par Thierry Henry affrontait les Ivoiriens en amical, le jeune ailier du PSG a stoppé sa course en se plaignant de la cuisse gauche et a aussitôt cédé sa place à Wilson Odobert (28e). Après une nuit de repos, Barcola a passé ces dernières heures une IRM à l'hôpital de Châteauroux, où évoluaient la veille les Espoirs, avant de rentrer rapidement à Paris. Si l'on ne connaît pas les détails précis des examens réalisés par l'ancien Lyonnais, le quotidien sportif annonce que Bradley Barcola souffre d'une lésion aux ischios sans que l'on sache si cette lésion est très sérieuse ou juste légère, le joueur ayant vite stoppé sa course pour ne pas aggraver sa blessure, ayant visiblement compris qu'il y avait un problème. Mais il sera absent plusieurs semaines.

Barcola absent contre l'OM et Rennes

Bradley Barcola absent plusieurs semaines ? 🚑



Touché aux ischios hier avec les espoirs, l'attaquant pourrait manquer plusieurs matchs importants avec le PSG, dont le Classico (31 mars) et la demi-finale de la Coupe de France (3 avril) ❌ pic.twitter.com/DLxpabjrgr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 23, 2024

Si pour l'instant la présence de Bradley Barcola lors des deux matchs contre le FC Barcelone ( le 10 avril au Parc des Princes et le 16 avril au stade olympique de Montjuic) n'est pas remise en cause, L'Equipe indique qu'il sera a minima forfait contre l'Olympique de Marseille, le dimanche 31 mars au Vélodrome, pour la demi-finale de Coupe de France face à Rennes le 3 avril et la réception de Clermont en Ligue 1 le 6 avril. C'est évidemment un gros coup dur pour l'attaquant français, dont le nom était cité chez les Bleus de Didier Deschamps pour l'Euro 2024, mais également pour le Paris Saint-Germain. Même s'il avait un petit coup de moins bien, Bradley Barcola est un joueur sur lequel Luis Enrique compte beaucoup. L'entraîneur du PSG va devoir s'en passer quelques semaines.