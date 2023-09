LdC ‍: Le PSG impose sa loi à Dortmund

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, 1ère journée, groupe F

Parc des Princes

PSG-Dortmund 2-0

Buts : Mbappé (49e sp), Hakimi (58e)

Dominateur et solide collectivement, le PSG a pris le dessus sur Dortmund 2-0 pour débuter sa Ligue des champions. Premiers du groupe, les Parisiens envoient le meilleur message possible à Milan et Newcastle.

Après un début de saison en demi-teinte symbolisé par une défaite contre Nice vendredi, le PSG n'avait pas le droit à l'erreur pour son premier match dans le groupe de la mort. Paris donnait rapidement la meilleure des réponses en étouffant le Borussia Dortmund. La possession était là, les occasions aussi. Malgré une frappe dangereuse de Malen (14e) détournée par Donnarumma, le PSG aurait mérité de virer en tête à la pause. Vitinha notamment trouvait le poteau de Kobel (19e) alors que Kolo Muani obligeait le portier suisse à la parade après un tir soudain au premier poteau (39e). Paris était même proche d'obtenir un penalty après que le ballon soit arrivé sur le bras de Sule (43e).

Finalement, le PSG était récompensé après le retour des vestiaires. Sur une frappe de Mbappé, Sule tombait au sol et détournait le cuir du bras. L'arbitre ne laissait pas passer cela cette fois-ci et indiquait le point de penalty. Mbappé plaçait sa frappe au ras du poteau pour ouvrir le score. Derrière, la défense du BVB était en panique sur un une-deux Vitinha-Hakimi. Le Marocain enrhumait Hummels dans la surface avant d'ajuster Kobel pour le 2-0. Les nombreux changements allemands permettaient à la rencontre de se rééquilibrer mais pas de basculer. Bynoe-Gittens frappait le poteau (79e) mais les offensives du BVB manquaient clairement de précision. Mbappé ratait même le 3-0 sur deux contres mal négociés. Le PSG s'imposait finalement 2-0 pour entrer parfaitement dans cette ligue des champions et prendre seul la place de leader du groupe F devant Milan et Newcastle.