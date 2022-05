La révolution au PSG fait marrer Ronaldinho

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Ronaldinho ne comprend pas les critiques contre le club francilien et ses stars. Certains détracteurs appellent à de nombreux changements pour l’avenir. Un avis absurde pour le Brésilien.

En interne et chez les observateurs du Paris Saint-Germain, l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a marqué les esprits. Le milieu Marco Verratti lui-même admettait que cet échec avait « tué » les Parisiens. Il faut dire que les supporters et médias n’ont pas été tendres avec le club de la capitale, à qui de nombreux détracteurs demandent de grands changements. Ce n’est pourtant pas l’avis de Ronaldinho qui ne voit pas pourquoi le Paris Saint-Germain chamboulerait son effectif.

« Je ne comprends pas parce qu'il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer ? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde ? (rires) Il faut attendre, qu'ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement, a rassuré l’ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain, dans un entretien accordé à RMC. Cette adaptation c'est normal, pour bien faire les choses. »

En ce qui concerne Neymar, difficile de parler d’adaptation pendant sa cinquième saison au club. Il n’empêche que Ronaldinho déconseille fortement à la direction de s’en séparer. « Si Neymar doit rester ? C'est un des meilleurs joueurs du monde, a répondu Ronnie. Il a connu plusieurs blessures cette année. Quand il est à 100%, c'est un joueur vraiment spécial pour cette équipe. Neymar, Di Maria, Messi... Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n'es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ? »

Ronaldinho laisse Mbappé se décider

Ronaldinho doit pourtant reconnaître que les joueurs cités font difficilement la différence sans Kylian Mbappé, qui pourrait partir en fin de contrat cet été. Mais l’ex-international auriverde, optimiste pour l’avenir du club, refuse de conseiller le Français. « Je n'ai pas de conseil. Je l'aime beaucoup. Le plus important c'est qu'il soit heureux, le reste viendra normalement. Il va devenir le meilleur joueur du monde. Le reste c'est à lui de décider où il va jouer et ce qu'il veut faire », a confié Ronaldinho, compréhensif au sujet des envies d’ailleurs de l’attaquant parisien.