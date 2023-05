La femme de Sergio Rico poste un message émouvant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Hospitalisé depuis dimanche à Séville, le gardien de but remplaçant du PSG vit des heures difficiles. Sa compagne a adressé un message très touchant à destination de ceux qui sont touchés par le dramatique accident de Sergio Rico.

Victime d’un grave accident durant lequel il a été frappé au crâne par un cheval, Sergio Rico est depuis plus de 24 heures à l’hôpital. Même si Telecinco affirme savoir qu’une légère amélioration a été constatée ces dernières heures, le footballeur de 29 ans est toujours dans un état grave. Ce lundi, le président du FC Séville et Carlos Soler, son coéquipier au PSG sont venus voir Sergio Rico, mais ils n’ont rien dit en sortant de l'hôpital Virgen del Rocio. Et c’est Alba Silva, la femme du joueur parisien qui a communiqué dans la soirée via son compte Instagram.

Alba Silva, pareja de Sergio Rico, se pronuncia tras el grave accidente sufrido por el futbolista en el Rocío pic.twitter.com/UbRFmGx86I — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) May 29, 2023

« Merci pour tout l’amour que vous nous portez. Beaucoup de personnes prient pour Sergio, et il est très fort. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je demande simplement du respect aux médias qui donnent des informations non vérifiées », a indiqué la compagne du gardien de but remplaçant du Paris Saint-Germain. Ce dernier avait profité de ses deux jours de repos accordés après le match à Strasbourg pour faire un pèlerinage dans la région de Séville. Selon différents témoignages, Sergio Rico aurait reçu un coup de sabot à la tête après être tombé de cheval.