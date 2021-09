La drôle de confidence de Nuno Mendes sur sa grande peur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est en quelques heures que le transfert de Nuno Mendes au PSG s’est fait. Le joueur n’a pas hésité et a bondi sur l’occasion de voir sa carrière littéralement décoller.

Recrue surprise de la fin du mercato au Paris SG, Nuno Mendes est déjà très attendu à seulement 19 ans. Il faut dire que Leonardo a mis le paquet pour faire venir l’arrière gauche du Sporting Portugal, histoire de boucler un poste où l’inquiétude grandissait. En France, le jeune international lusitanien n’est pas encore très connu, mais il est impatient de démontrer ses qualités avec le maillot parisien. Après une enfance difficile dans une famille modeste et avec la perte de son père en 2019, Nuno Mendes a connu un parcours compliqué, mais sa détermination force le respect. Elevé dans un quartier jugé difficile de Lisbonne, il a appris à se méfier, au point de vivre une première rencontre très compliquée avec le Sporting Portugal. Le nouveau joueur du PSG raconte cette histoire, désormais avec le sourire, dans un entretien au Parisien.

« Est-ce vrai qu’à l’âge de 10 ans, vous avez accueilli un recruteur du Sporting chez vous, avec un couteau à la main ? (Rires.) C’est une histoire marrante et c’est justement ce recruteur qui m’a fait venir au Sporting. Il m’avait suivi de l’école jusque chez moi, et comme je ne le connaissais pas, j’ai pris un couteau pour me défendre. Mais on a une super relation aujourd’hui. On parle encore de temps en temps de cette histoire, et on en rigole », a reconnu Nuno Mendes. Le PSG a été beaucoup mieux accueilli, même si tout est allé très vite pour le jeune portugais, qui n’a pas eu le temps de déménager ni de faire venir sa famille à Paris, où il vient de se poser pour la première fois de sa jeune carrière.