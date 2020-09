L1 : Pas d'accord avec Téléfoot, Canal+ enrage avant PSG-OM

Dans : PSG, OM.

Le groupe Canal+ ne pourra pas proposer à ses abonnés le Classique PSG-OM contrairement à ces dernières années. La chaîne Téléfoot, nouveau diffuseur du championnat, a trouvé des accords avec tout le monde sauf Canal+.

La chaîne Téléfoot s'apprête à vivre sa première grosse soirée de football. Elle diffusera ce dimanche (21h) le Classique PSG-OM (Parc des Princes). Une rencontre que pourront suivre les clients des plus gros opérateurs de l’Hexagone. En effet, des accords de distribution ont été bouclés avec Free, SFR, Bouygues Télécom et plus récemment Orange. Il n’y a pas de doute, les téléspectateurs seront en nombre devant leurs écrans pour suivre ce choc de la 3e journée du Championnat de France. Seul hic, les abonnés de Canal +, MyCanal et Canal Satellite, qui étaient habitués à se voir proposer les plus gros chocs de la Ligue 1 le dimanche soir, n’auront désormais plus cette chance là.

Enfin, pour le moment. Le nouvel acquéreur des droits TV de la Ligue 1 travaille sur le dossier et souhaite obtenir un accord avec le groupe présidé par Maxime Saada, et ses millions d'abonnés. Une situation expliquée par Julien Bergeaud, le directeur général de la chaîne Téléfoot, dans les colonnes du quotidien L’Équipe. « On aimerait bien la distribuer plus largement, avec Canal + évidemment. Les discussions ont récemment repris mais nous n’avons pas d’accord pour l’instant », rapporte-t-il. Ce même quotidien soulignait ces derniers jours la difficulté de trouver un accord à ce sujet. Il faudra attendre encore un peu, mais pour le moment, Canal+ enrage clairement, puisque les interventions de ses présentateurs et journalistes pour parler du week-end sportif ne mentionnent absolument jamais le match PSG-OM de dimanche soir.