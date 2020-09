TV : Accord avec Orange, Téléfoot s’attaque à Canal+

Dans : Info.

Un peu moins d’un mois après son lancement, Téléfoot a signé un accord décisif pour sa distribution en ce début de semaine.

Orange rejoint ainsi la liste des opérateurs qui diffuseront la chaine de Médiapro. Après Free, Bouygues Télécom et SFR, c’est une nouvelle énorme manne potentielle d’abonnés qui débarque, puisqu’Orange, ancien France Télécom, dépasse le cap des 10 millions d’abonnés. L’accès à Téléfoot sera effectif dans les jours à venir, et donc avant le match de dimanche entre le PSG et l’OM, ce qui était un critère déterminant. Pour boucler l’opération, c’est Mediapro qui a du revoir ses prétentions à la baisse, dans un bras de fer désormais classique entre le producteur et le distributeur. Il reste donc un dernier dossier pour être parfaitement complet sur l’offre de diffusion en France : Canal+.

L’accord sera certainement difficile à obtenir, mais ne pas se retrouver sur MyCanal, Canal+ ou Canal Sat, est un énorme manque à gagner pour Médiapro, qui n’a pas réussi dans le même temps à trouver des accès détournés par le biais de Facebook ou Youtube. Selon L’Equipe, pour la première fois depuis le début du rachat des droits TV par Médiapro, les deux groupes se sont rapprochés pour discuter d’un partenariat un peu forcé, mais considéré des deux côtés comme inévitables. L’état d’avancement des discussions demeure toutefois bien faible, et ne laisse pas présager la présence du choc PSG-OM sur les réseaux des fidèles du groupe Canal+ sous toutes ses formes. Les prochains jours devraient tout de même être agités, Téléfoot ayant la volonté d’être proposé sur l’ensemble des plateformes possibles sur la télévision française.